Akhisarspor, veda maçında Ümraniye'yi konuk edecek

Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda maçında 7 Mayıs Cuma günü Ümraniyespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akhisarspor, veda maçında Ümraniye'yi konuk edecek
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06 Mayıs 2021 14:37
TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, sezonu 7 Mayıs Cuma günü oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla tamamlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen hafta Giresunspor karşısında yaşadığı 3-0'lık mağlubiyetle lige veda eden yeşil-siyahlı ekip, son hafta öncesinde 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ege temsilcisi, gelecek yıldan itibaren en son 2009-2010'da yer aldığı Misli.com 2. Lig'de mücadelesini sürdürecek.

Ligde son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Bereket Sigorta Ümraniyespor ise son haftaya 50 puanla 8. sırada girdi.



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