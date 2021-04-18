Akhisarspor ve Altınordu yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'de Akhisarspor, 31. hafta maçında konuk ettiği Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı. Hem alt sıraları hem de play-off hattını yakından ilgilendiren maçta iki ekip yenişemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Akhisarspor ve Altınordu yenişemedi
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18 Nisan 2021 17:59
Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattındaki Akhisarspor, 31. hafta maçında Altınordu'yu konuk etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti

Altınordu'nun golünü 8. dakikada Enis Destan penaltıdan kaydetti. Akhisarspor'un golü ise 68. dakikada Dzon Delarge'den geldi.

Bu maçın ardından Akhisarspor 26 puanla 16. sırada yer aldı ve düşme hattının üzerindeki takımların alacağı sonuçları beklemeye başladı. Play-off mücadelesi veren Altınordu ise 53 puanla 6. sırada yer aldı.

 

 

 



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