Akhisarspor ve Altınordu yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattındaki Akhisarspor, 31. hafta maçında Altınordu'yu konuk etti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti
Altınordu'nun golünü 8. dakikada Enis Destan penaltıdan kaydetti. Akhisarspor'un golü ise 68. dakikada Dzon Delarge'den geldi.
Bu maçın ardından Akhisarspor 26 puanla 16. sırada yer aldı ve düşme hattının üzerindeki takımların alacağı sonuçları beklemeye başladı. Play-off mücadelesi veren Altınordu ise 53 puanla 6. sırada yer aldı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti
Altınordu'nun golünü 8. dakikada Enis Destan penaltıdan kaydetti. Akhisarspor'un golü ise 68. dakikada Dzon Delarge'den geldi.
Bu maçın ardından Akhisarspor 26 puanla 16. sırada yer aldı ve düşme hattının üzerindeki takımların alacağı sonuçları beklemeye başladı. Play-off mücadelesi veren Altınordu ise 53 puanla 6. sırada yer aldı.