Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nden BAL'a doğru gidiyor!

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Akhisarspor kendisini amatör kümeye düşme hattında buldu.Grupta 17 maçta 11 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 2-0'lık Belediye Kütahyaspor mağlubiyetiyle 13'üncü sıraya geriledi.Süper Lig'de 7 yıl boyunca aralıksız mücadele ederken 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı ve finalde Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, eski günlerini adeta mumla arıyor.UEFA Avrupa Ligi oynadıktan sonra kısa sürede dibe vuran Akhisarspor, 2019'da küme düştükten sonra 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda etti.