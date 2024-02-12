Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nden BAL'a doğru gidiyor!

Bir zamanlar ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, amatör kümeye düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nden BAL'a doğru gidiyor!
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12 Şubat 2024 12:33
Son güncelleme 12 Şubat 2024 12:39
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybeden Akhisarspor kendisini amatör kümeye düşme hattında buldu.

Grupta 17 maçta 11 puan toplayabilen yeşil-siyahlı ekip, iç sahadaki son 2-0'lık Belediye Kütahyaspor mağlubiyetiyle 13'üncü sıraya geriledi.

Süper Lig'de 7 yıl boyunca aralıksız mücadele ederken 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı ve finalde Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, eski günlerini adeta mumla arıyor.

UEFA Avrupa Ligi oynadıktan sonra kısa sürede dibe vuran Akhisarspor, 2019'da küme düştükten sonra 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda etti.



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