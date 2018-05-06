  •  
    Galatasaray Malatya maçı için onu kaybetti!
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"
  •  
    Borussia Dortmund'dan transfer hamlesi geldi!
  •  
    Süper Lig'in sezon sonu serbest kalacak 25 ismi

Akhisarspor tribününden Dany'ye ıslık!

Dany Nounkeu, Akhisarspor - Galatasaray maçında Garry Rodrigues'in attığı 2. golün ardından taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Akhisarspor tribününden Dany'ye ıslık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 20:03
Akhisarspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerden sürpriz bir tepki geldi.

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in bulduğu 2. gol öncesinde çalım attığı Dany Nounkeu, Akhisarspor tribünlerinin tepkisine maruz kaldı.

Ev sahibi ekip taraftarları, top ayağına her geldiğinde Dany'yi ıslıkladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için