Akhisarspor tribününden Dany'ye ıslık!

Akhisarspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerden sürpriz bir tepki geldi.
Galatasaray'da Garry Rodrigues'in bulduğu 2. gol öncesinde çalım attığı Dany Nounkeu, Akhisarspor tribünlerinin tepkisine maruz kaldı.
Ev sahibi ekip taraftarları, top ayağına her geldiğinde Dany'yi ıslıkladı.
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Galatasaray'da Garry Rodrigues'in bulduğu 2. gol öncesinde çalım attığı Dany Nounkeu, Akhisarspor tribünlerinin tepkisine maruz kaldı.
Ev sahibi ekip taraftarları, top ayağına her geldiğinde Dany'yi ıslıkladı.
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