Akhisarspor startta kaldı

3. Lig ekibi Akhisarspor, ligde oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Akhisarspor startta kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 14:49
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağı yüzünden genç bir kadroyla sezona başlayan Akhisarspor, oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabildi.

Sezona Kuşadasıspor'a 1-0 yenildikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Akhisarspor, Belediye Kütahyaspor'a 4-1 yenilip dün de Silivrispor'a iç sahada 3-0'la teslim oldu.

Son iki maçta kalesinde 7 gol gören yeşil-siyahlı ekip ilk haftalardan dibe demir attı.

Süper Lig'den 2019 yılında, 1'inci Lig'den 2021'de, 2'nci Lig'den ise 2022'de düşen Akhisarspor, geçen sezon deprem felaketi sonrası kıl payı amatöre düşmekten kurtulmuştu.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery