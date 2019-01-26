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Akhisarspor- Rizespor maçı muhtemel 11'leri bell oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Akhisarspor Rize'de karşı karşıya gelecek.

Akhisarspor- Rizespor maçı muhtemel 11'leri bell oldu
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26 Ocak 2019 13:23
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasına 13 yabancı futbolcuyla çıkan ve hükmen 3-0 yenik sayılan Akhisarspor, 27 Ocak Pazar günü alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sonuncu Çaykur Rizespor deplasmanında ter dökecek.

Çaykur Didi Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Konuk Akhisarspor'da kart cezalısı Barbosa'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dany, Eray, Kadir, Mustafa ve Bilal Rize'de forma giyemeyecek.

Akhisarspor'un son transferi Boşnak stoper Cocalic, teknik direktör Cihat Arslan'ın görev vermesi durumunda ilk kez yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Topladığı 17 puanla düşme hattında yer alan takımının Rize'den iyi bir sonuçla döneceğini belirten Arslan, "Çaykur Rizespor da bizim gibi kurtuluş mücadelesi veriyor. Çok zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Tek düşüncemiz galibiyet. Yeni transferlerimizin de uyum sağlamasıyla güçlendik. İstediğimizi alacağız" diye konuştu.

Akhisarspor'un muhtemel 11'i şöyle;
Fatih- Vrsajevic, Cocalic, Caner, Lopes, Sissoko, Serginho, Rotman, Josue, Manu, Cikalleshi

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i şöyle:
Gökhan- Saadane, Talbi, Mehmet, Orhan, Abdullah, Petrucci, Samudio, Umar, Aatif, Muriç

 

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