Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, kupada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve tur için avantajı yakaladı.
Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikalarda Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ise penaltıdan Josue attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 90+3. dakikada Hajradinovic kaydetti.
Akhisarspor, 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken ligin ilk yarısının flaş takımlarından Kasımpaşa, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26-27-28 Şubat tarihinde iki takım, kozlarını bu kez İstanbul'da paylaşacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İLK YARI
15. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek, maçın hakemi Serkan Tokat'a itiraz etti.
19. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Miguel Lopes'in ortasında Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı Sissoko'ya indirdi. Sissoko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu kornere tokatladı.
31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
41. dakikada Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Barbosa'nın ortasında ön direkte Cikalleshi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
51. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Aykut Çeviker'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
73. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
79. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu kaleci Fatih Öztürk elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ü geçen topu çizgi üzerinden Musa Nizam çıkardı.
90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında Özgür Çek'in kafayla indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hajradinovic, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1
Müsabaka, Akhisarspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes (Dk. 89 Rotman), Caner Osmanpaşa, Musa Nizam (Dk. 83 Güray Vural), Aykut Çeviker, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 81 Manu)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 83 Özgür Çek), Sadiku (Dk. 64 Hajradinovic), Pavelka, Tarkan Serbest (Dk. 78 İlhan Depe), Trezeguet, Koita, Perica
Goller: Dk. 41 ve 51 Cikalleshi, Dk. 73 Josue (Penaltıdan) (Akhisarspor), Dk. 90+2 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 37 Musa Nizam (Akhisarspor), Dk. 62 Koita, Dk. 80 Trezeguet, Dk. 84 Hajradinovic (Kasımpaşa)
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Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikalarda Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ise penaltıdan Josue attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 90+3. dakikada Hajradinovic kaydetti.
Akhisarspor, 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken ligin ilk yarısının flaş takımlarından Kasımpaşa, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26-27-28 Şubat tarihinde iki takım, kozlarını bu kez İstanbul'da paylaşacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İLK YARI
15. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Josue'nin ortasına iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda, Veigneau meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Akhisarsporlu oyuncular, topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek, maçın hakemi Serkan Tokat'a itiraz etti.
19. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Miguel Lopes'in ortasında Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı Sissoko'ya indirdi. Sissoko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu kornere tokatladı.
31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
41. dakikada Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Barbosa'nın ortasında ön direkte Cikalleshi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Müsabakanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
51. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Aykut Çeviker'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
54. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
73. dakikada Akhisarspor, penaltı kazandı. Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı müdahaleyi hakem Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
79. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu kaleci Fatih Öztürk elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ü geçen topu çizgi üzerinden Musa Nizam çıkardı.
90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında Özgür Çek'in kafayla indirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hajradinovic, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1
Müsabaka, Akhisarspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes (Dk. 89 Rotman), Caner Osmanpaşa, Musa Nizam (Dk. 83 Güray Vural), Aykut Çeviker, Sissoko, Regattin, Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 81 Manu)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 83 Özgür Çek), Sadiku (Dk. 64 Hajradinovic), Pavelka, Tarkan Serbest (Dk. 78 İlhan Depe), Trezeguet, Koita, Perica
Goller: Dk. 41 ve 51 Cikalleshi, Dk. 73 Josue (Penaltıdan) (Akhisarspor), Dk. 90+2 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 37 Musa Nizam (Akhisarspor), Dk. 62 Koita, Dk. 80 Trezeguet, Dk. 84 Hajradinovic (Kasımpaşa)
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