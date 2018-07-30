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Akhisarspor kampı mağlubiyetle kapattı

Akhisarspor, Avusturya'da sürdürdüğü yeni sezon çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: DHA
Akhisarspor kampı mağlubiyetle kapattı
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30 Temmuz 2018 15:32
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Avusturya'da sürdürdüğü yeni sezon çalışmalarını tamamladı.

Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında Al Hilal ile karşılaşan Akhisarspor, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Yeşil-Siyahlılar tamamlanan kamp çalışmalarının ardından gözünü 5 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finaline çevirdi. Avusturya'da Lokomotiv Moskova, Leicester City, Al Duhail Qatar ve Al Hilal takımlarıyla özel karşılaşmalarda mücadele eden Akhisarspor, 2 mağlubiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray maçının çalışmalarına 1 Ağustos Çarşamba günü tesislerinde yapacağı idmanla başlayacak Ege temsilcisinde teknik direktör Saffet Susic verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Takımının genel görüntüsünden memnun kaldığını ifade eden Boşnak çalıştırıcı, "Galatasaray sınavına kadar eksiklerimizi gidermeye gayret göstereceğiz. Herkes Avusturya'da elinden geleni yaptı. Daha çok çalışacağız" diye konuştu.

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