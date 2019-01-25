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Akhisarspor kader maçına 6 eksikle çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak Akhisarspor, bu önemli maçta 3 puan hedefliyor.

Kaynak: DHA
Akhisarspor kader maçına 6 eksikle çıkıyor
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25 Ocak 2019 14:02
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında esami listesine 13 yabancı futbolcu yazmasının ardından 3-0 hükmen yenik sayılan ve 17 puanla düşme potasında kalan Akhisarspor pazar günü, Çaykur Rizespor'la bıçak sırtı maça çıkacak.

Bu sezon bir türlü alt sıralardan kurtulamayan yeşil-siyahlılar en önemli rakiplerinden lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında mutlak 3 puan arayacak. Akhisarspor rakibini yendiği takdirde hem umutlanacak, hem de sezon sonunda olası bir ikili averaj durumunda avantajı eline geçirecek.

Ege ekibinin teknik direktörü Cihat Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını, takımın oldukça moralli olduğunu dile getirdi. Arslan, "Zor bir müsabaka oynayacağız. Rakibimizle aramızda 2 puan fark var. Futbolcularıma inanıyorum. Umarım istediğimiz skoru alıp evimize döneriz" diye konuştu.

Akhisarspor'da cezalı Barbosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bilal, Mustafa Yumlu, Eray, Kadir ve Dany görev yapamayacak. Akhisarspor'un son transferi Boşnak stoper Cocalic ise görev verilmesi halinde ilk kez sahadaki yerini alabilecek.

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