UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaile, Ramon Sanchez Pizjuan'da karşı karşıya geldi. Akhisarspor, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremezken sahadanmağlup ayrıldı.Sevilla'ya farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Roque Mesa, 9. dakikada Sarabia, 46'te kendi kalesine Lukac, 50'de Muriel, 60. dakikada Promes ve 67. dakikada Mercado kaydetti.İspanyol ekibi, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya çıkartırken 2. sırada kaldı. Akhisarspor ise oynadığı 3. maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.8 Kasım tarihinde Akhisarspor, Türkiye'de Sevilla'yı konuk edecek.UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor, İspanya'da Sevilla ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride tamamladı.7. dakikada Sevilla, öne geçti. Mesa'nın ceza yayı gerisinden yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 1-08. dakikada Sevilla, penaltı kazandı. Akhisarspor santra yaptıktan hemen sonra topu kaptırdı. Miguel Lopes'in Vidal'i ceza sahasında düşürmesiyle karşılaşmanın İskoç hakemi Clancy penaltı kararı verdi. 9. dakikada penaltıyı kullanan Sarabia, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.35. dakikada Sevilla, farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde sol kanatta Vidal, topu penaltı noktasındaki Vazquez'e gönderdi. Vazquez de altıpasın yanında Promes'e meşin yuvarlağı çıkardı. Promes'in röveşatasında topu kurtaran Lukac, meşin yuvarlağın kontrolünü sağlayamadı. Lukac'ın sektirdiği top önce direğe sonra da kendisine çarptı ve ağlarla buluştu: 3-0.Maçın ilk yarısı, Sevilla'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Akhisarspor, İspanya deplasmanında Sevilla'ya 6-0 yenildi.50. dakikada Sevilla, Akhisarspor'un kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası bulduğu golle farkı 4'e çıkardı. Muriel'in ceza yayının dışından çektiği şutta top savunmada Dany'e çarptı ve kaleci Lukac'ı yanıltarak filelerle buluştu: 4-0.60. dakikada fark 5'e yükseldi. Ceza sahasının solundan ceza sahasına giren Arana, topu Promes'e çıkardı. Kale sahasının önündeki Promes, düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 5-0.67. dakikada Sevilla, bir gol daha buldu. Soldan kullanılan korner atışında kaleci Lukac boşa çıkınca top kale sahasının içinde Mercado'nun önünde kaldı. Mercado, topu boş filelere yolladı: 6-0.Karşılaşma, Sevilla'nın 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi.Ramon Sanchez PizjuanKevin Clancy, Alastair Mather, Sean Carr (İskoçya)Vaclik, Mercado, Carriço (Dk. 59 Amadou), Gomez, Navas (Dk. 54 Nolito), Sarabia (Dk. 54 Arana), Mesa, Vazquez, Vidal, Promes, MurielLukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Kadir Keleş (Dk. 46 Barbosa), Aykut Çeviker, Sissoko, Josue (Dk. 77 Eray Ataseven), Regattin, Güray Vural, Seleznov (Dk. 63 Onur Ayık)Dk. 7 Mesa, Dk. 9 Sarabia (Penaltıdan), Dk 35 Lukac (Kendi kalesine), Dk. 50 Muriel, Dk. 60 Promes, Dk. 67 Mercado (Sevilla)Dk. 8 Miguel Lopes (Akhisarspor)