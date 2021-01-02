Akhisarspor, İrfan Hadzic ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli oyuncusu İrfan Hadzic'in yeşil-siyahlı ekipte devam etmeyeceğini bildirdi.

Haber; AA
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Akhisarspor, İrfan Hadzic ile yollarını ayırdı
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02 Ocak 2021 18:02
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli oyuncusu İrfan Hadzic'in yeşil-siyahlı ekipte devam etmeyeceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İrfan Hadzic'le yolların ayrıldığı belirtildi.

2019-2020 sezonunda yeşil-siyahlı ekibe transfer olan Hadzic, Akhisarspor formasıyla lig ve kupada 32 maçta 8 gol attı.



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