TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 maç sonunda 3 beraberlikle 3 puan toplayan Akhisarspor, evinde 7 puanlı Osmaniyespor Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.



Grupta yine 3 puanı bulunan Efeler 09 SFK, 14.30'da ilk galibiyetini almak için Malatya'da 5 puan toplayan Arguvanspor'la kozlarını paylaşacak. Grupta bir diğer 3 puanlı Ege ekibi Bergama Belediyespor, ilk zaferini elde etme hedefiyle aynı saatte 7 puanlı 68 Aksaray Belediyespor'a konuk olacak.



Ligde 2'nci Grup'ta 15.30'da Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maçları oynanacak.





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