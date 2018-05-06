Lider, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilyaile karşı karşıya gelecek.Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.FatihLopesMustafaDanyKadirAykutBarbosaÖmerOlcanMuğdatSeleznyovMusleraLinnesSerdarDenayerNagatomoSelçukFernandoSinanFeghouliRodriguesGomisSüper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.Rakibi karşısında Süper Lig'de başarılı sonuçlar alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştiği rakibini yenerek finale çıkmıştı.Yeşil-siyahlı ekipte, Eray Ataseven sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Paulo Henrique ve Serginho'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu.Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı.Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.