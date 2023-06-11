Akhisarspor eski teknik direktörü Şentürk Karabak'tan sitem

TFF 3.Lig ekiplerinden Akhisarspor'da iki yıl sözleşmesi olmasına rağmen görevinden ayrılan teknik direktör Şentürk Karabak yönetime sitem etti.

Karabak, yaptığı açıklamada, "Sayın yöneticiler böyle uygun görmüş o yüzden ayrılma kararını bildirdiler. Bizim gitmemiz etik olmadı" dedi.

56 yaşındaki teknik adam;

"Akhisarspor yönetimi bizlerle gelecek sezon çalışmayacaklarını iletti, biz de böyle bir açıklama yapmayı uygun gördük. Bunu halkımız bilsin, bunu herkesin bilmeye hakkı var. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda karşılıklı anlaşarak ayrıldığımız kulüp tarafından beyan edildi. Biz karşılıklı anlaşarak ayrılmadık, öncelikle onu söyleyeyim. Sayın yöneticiler böyle uygun görmüş o yüzden ayrılma kararını bildirdiler. Bizim gitmemiz etik olmadı." ifadelerini kullandı.