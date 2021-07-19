Akhisarspor eski başkanı Eryüksel hayatını kaybetti

Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel, direksiyon başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Haber; AA
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Akhisarspor eski başkanı Eryüksel hayatını kaybetti
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19 Temmuz 2021 18:21
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel, hayatını kaybetti.

Hüseyin Eryüksel idaresindeki 45 ACU 421 plakalı otomobil, Bakır Mahallesi'nde duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eryüksel, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İnşaat mühendisi olan Hüseyin Eryüksel, 2009-2019 yıllarında Akhisarspor'da başkanlık görevi yapmış, 2019 seçimlerinde de AK Parti'den Akhisar Belediye Başkan adayı olmuştu.


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