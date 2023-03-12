Akhisarspor'da yönetim değişti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine Özay Alkan getirildi.



Kulüp tesislerinde yapılan kongre sonunda 57 oyla başkanlığa seçilen Özay Alkan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu; Mehmet Ali Zorlu, Semih Hızlı, Murat Çetin, Selahattin Atasoy, Dilek Atasoy, İlkay Düztaş, Okan Mordal, Mehmet Erçetin, İrfan Ezer, Mehmet Furkan Alkan. Yeşil-siyahlılarda 3 yıl başkanlık yapan Evren Özbey ve yönetimi, kulübün 5 milyon Euro borcu bulunması ve transfer yasağı nedeniyle kongre kararı almıştı.

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