Akhisarspor'da yönetim değişti

TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da yeni başkan Özay Alkan oldu.

Abone Ol
Akhisarspor'da yönetim değişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2023 15:20
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine Özay Alkan getirildi.

Kulüp tesislerinde yapılan kongre sonunda 57 oyla başkanlığa seçilen Özay Alkan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu; Mehmet Ali Zorlu, Semih Hızlı, Murat Çetin, Selahattin Atasoy, Dilek Atasoy, İlkay Düztaş, Okan Mordal, Mehmet Erçetin, İrfan Ezer, Mehmet Furkan Alkan. Yeşil-siyahlılarda 3 yıl başkanlık yapan Evren Özbey ve yönetimi, kulübün 5 milyon Euro borcu bulunması ve transfer yasağı nedeniyle kongre kararı almıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery