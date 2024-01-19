Akhisarspor'da yeni teknik direktör İsa Turan

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor'da İlker Yanar ile yollarını ayıran yeni yönetim teknik direktörlük görevine İsa Turan'ı getirdi.



Kulüp binasında Başkan Öner Alanç'ın da yer aldığı imza töreni sonrası kulüpten, "A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın İsa Turan ve ekibi ile sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" mesajı paylaşıldı.

Akhisarspor'da eski teknik direktörlerden Hamza Hamzaoğlu'nun ekibinde yer alan İsa Turan'ın ekibinde kaleci antrenörü olarak Metin Mert, yardımcı antrenör olarak Şevket Candar ve Hüsnü Koşaner görev yapacak.