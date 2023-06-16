Akhisarspor'da Yanar dönemi

Gelecek sezon Spor Toto 2. Ligi hedefleyen Akhisarspor takımın başına İlker Yanar'ı getirdiğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Akhisarspor'da Yanar dönemi
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16 Haziran 2023 16:57
TFF 3'üncü Lig'de teknik direktör Şentürk Karabak'la yollarını sürpriz şekilde ayıran Akhisarspor, takımı İlker Yanar'a emanet etti.

Yönetim, kulüpte daha önce 2005 ile 2010 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yapan, birçok kulüpte antrenör olarak çalışan 52 yaşındaki Yanar'la anlaşma sağladı. Yanar, son olarak Boluspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

HEDEF 2. LİG

Akhisarspor gelecek sezon Spor Toto 2. Lige çıkmak ve ondan sonra Süper Lige dönmek için çabalayacak.

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