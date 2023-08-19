Akhisarspor'da olağanüstü kongre kararı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Akhisarspor'da olağanüstü kongre kararı
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19 Ağustos 2023 16:37
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor'da mart ayında göreve gelen yönetim kurulu son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Başkan Özay Alkan yaptığı yazılı açıklamada, "Akhisarspor gündeminde bulunan çoklu istifa haberleri ve denetleme kurulunun almış olduğu olağanüstü genel kurul kararı bizlere ulaşmamıştır. Bu söylemlerin Akhisarspor'a zarar vereceğini düşündüğümüzden dolayı, yönetim kurulumuz toplanarak oy çokluğu ile olağanüstü genel kurul kararı almıştır" dedi.

Akhisarspor'da 7 yönetici kulüpte usulsüz işler yapıldığı iddiasıyla istifa etmiş, denetim kurulu da dernek kayıtlarını teslim etmeyen Başkan Alkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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