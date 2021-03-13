Akhisarspor Boluspor'u 83'te yıktı!

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Akhisarspor Boluspor'u 83'te yıktı!
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13 Mart 2021 17:58
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Beypiliç Boluspor, Akhisarspor'u ağırladı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın 83. dakikasında Akhisarsporlu Doğukan Nelik golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Akhisarspor puanını 25'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Boluspor ise 29 puanla 12. sırada bulunuyor.

Gelecek hafta Boluspor deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Akhisarspor ise evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.



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