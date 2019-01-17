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Akhisarspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış karşılaşmasında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: AA
Akhisarspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor
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17 Ocak 2019 10:35
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Akhisarspor, 18 Ocak Cuma akşamı Beşiktaş'ı konuk edecek.

İlk devreyi 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, İstanbul'da 2-1 mağlup olduğu Beşiktaş'la 18 Ocak Cuma akşamı saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu yarınki maçta forma giyemeyecek.

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