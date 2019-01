Akhisarspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle)

AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Akhisarspor - Beşiktaş maçı canlı ve şifresiz olarak beİN Sports ekranlarında izlenebiliyor. Digitürk üyeleri, Akhisarspor - Beşiktaş maçını beİN Sports 1'de üyelikleri (TIKLA - İZLE) kapsamında izleyerek heyecana ortak olabiliyor. Ayrıca futbolseverler, Akhisarspor ile Beşiktaş arasındaki maçı canlı olarak Sporx'ten takip edebilirler.Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yapılacak olan transferler kadar takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Bu isimlerden biri de Adriano.Transfer döneminin başında Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede "Takımdan ayrılabilir" diyen Adriano, Şenol Güneş ile dün bir kez daha bir araya geldi. Adriano ile yaptığı görüşmede, geleceği hakkındaki fikrini soran Güneş, "Takımdan ayrılacak mısın? Şayet ayrılacaksan ona göre planlama yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Güneş ile yaptığı görüşmede, "Takımda kalmak istiyorum, bu benim düşüncem ancak yönetimin düşüncesini bilmiyorum" diyerek siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini dile getirdi.Adriano ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı yönetim ile görüşen Şenol Güneş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcunun takımda kalmasına yönelik görüş bildirdi.Ara transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş, 4. oyuncu için harekete geçti. Teknik patron Şenol Güneş'in kadro planlaması içerisinde yer vermediği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre'ye, Ryan Babel'in ayrılığı sonrası bile yer vermeyi düşünmediği ortaya çıktı. Hiçbir kulüpten de istediği teklifi alamayan Beşiktaş'ın, bunun üzerine Kayserispor'un kapısını çaldığı öğrenildi.Beşiktaş'ın Kayserispor'a 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile Gökhan Töre'yi önerdiği ve cevap beklediği kaydedildi. Beşiktaş'ın Kayserispor'dan gelecek cevaba göre sol kanat transferinde hareket edeceği belirtildi. Bu yaz 400 bin Euro karşılığında Feyenoord'dan Kayserispor'a transfer olan Bilal Başaçıkoğlu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 1 asist yaptı.Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı Antalya kampına götürülmeyen kaleci Tolga Zengin, taraftarlardan takıma destek olmalarını istedi. Hiçbir zaman sırtındaki formanın kutsallığına ihanet etmediğini dile getiren tecrübeli kaleci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Benim futbol dışında bir tutkum olmadı hiç. Bu hayatta sahip olduğum her güzelliğin, her mutlu anın altında futbolun imzası var. Küçücük bir çocukken sokak aralarında hangi sevdayla bağlandıysam bu meşin yuvarlağa, hayatım boyunca da öyle devam etti. Belki de futbolu, hayatın kendisine çok benzediği için bu kadar sevdim. İnişleri, çıkışları, üzüntüleri, sevinçleri, başarıları ve başarısızlıklarıyla... Ben kariyerim boyunca bunların hepsini yaşadım. Pişmanlıklarım da oldu; ama her gece kafamı yastığa koyduğumda elimden gelenin en iyisini yapmış, terimin son damlasına kadar mücadele etmiş olmanın huzurunu yaşadım. Şampiyonluklar da gördüm, omuzlarda da taşındım, adıma tribünde şarkılar da söylendi, ıslıklandım da... Ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim, başınızı öne eğdirecek bir hareket yapmadım. Çünkü ben futbolu sokaklarda, tertemiz duygularla sevdim. Futbolcular, profesyoneller, yöneticiler... Biz bugün varız yarın yokuz; baki olan her şartta bu kutsal formanın arkasında olan camiadır. Büyük Beşiktaş taraftarı, kaptanınız olarak sizden tek bir ricam var; müthiş karakterlerden, bu formanın ağırlığının farkında olan çocuklardan kurulu bu takımın arkasında olun, koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk sizin desteğinizle gelecek çünkü. Tek yürek olursak aşamayacağımız engel yok bizim. Çünkü biz birlikte daha güzeliz."West Ham ve Burnley'in transfer listesinde yer alan Gary Medel için menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırıyor. Son olarak Burnley, aracılar vasıtası ile siyah beyazlı kulübe 6 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Başkan Fikret Orman ve ekibi,"Medel için istediğimiz rakam 8 milyon Euro. Tekliflerinizi resmileştirerek gelirseniz değerlendirmeye alırız" yanıtını verdi.Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İspanyol kondisyoner Miguel Peiro Montanana, takımdaki gelişmeler hakkında flaş itiraflarda bulunurken Gary Medel'in ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.Gary Medel'in takımdaki geleceğini değerlendiren İspanyol antrenör, ''Kulübün bütçesiyle ben ilgilenmiyorum. Ama kesin olarak gözüken bir şey var ki Medel'in ayrılması kulübün yararına olacaktır. Takımda en çok maaş alan oyunculardan birisi. Kulüp zaten maaşlarda denge politikasına gitmek istiyor. Eğer West Ham, Beşiktaş'ın istediği ücreti verirse Medel, o zaman tabii ki ayrılabilir.'' diye konuştu.Beşiktaş sağ bek arayışlarında yeniden Douglas'a yöneldi. Bir süredir sağ bek için listelerine aldıkları isimlerle görüşen Siyah-Beyazlı yönetim daha önce gündeme gelen Sivassporlu Douglas için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu oyuncuyu çok istediği öğrenildi.Sivasspor'da ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim Sivasspor ve Barcelona ile masaya oturacak.Sivasspor'un Douglas'la sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu oyuncunun Beşiktaş'a kiralanmasına engel olmayı düşünmediği ortaya çıktı. Ancak Sivas Yönetimi Beşiktaş'tan az da olsa bir ücret isteyecek.Beşiktaş'ın Barcelona ile de bir görüşme yapacağı ancak önce Sivas'ı ikna edeceği öğrenildi. Bu transferde bu hafta içinde Beşiktaş ve Sivasspor arasında hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.Ryan Babel'in gidişi sonrası sol kanada takviye yapma kararı alan bEŞİKTAŞ, 29 yaşındaki Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka için kulübü Schalke ile anlaşmaya vardı.Sabah gazetesinin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı Konoplyanka ile de pazarlıklar devam ediyor.Yönetimin, Schalke'de yeterince forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği, görüşmelerin ayrıntıları üzerinde devam ettiği belirtildi. Konoplyanka ise Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istiyor.Geçtiğimiz sezon Alman ekibinin 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan aldığı 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında düzenli forma şansı bulamadı.Schalke'nin bu nedenle oyuncusunun ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, Konoplyanka'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.