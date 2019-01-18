Akhisarspor Beşiktaş maçı geniş özet ve tüm golleri izle

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Dorukhan Toköz, 48. dakikada Gökhan Gönül ve 76. dakikada Cyle Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golü 81. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Akhisarspor 17 puanda kaldı.Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Erzurumspor'u ağırlayacak. Akhisarspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede kural hatası olduğu ortaya çıktı.Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçında kural hatası yaptı.TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.2017'de Spor Toto Süper Lig'de oynanan Adanaspor - Kasımpaşa maçında, Kasımpaşa'nın talimatlardan fazla yabancı oyuncu ile sahada olması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve hükmen mağlup sayılmıştı.Futbol Müsabaka Talimalatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre, Akhisarspor maça fazla sayıda yabancı oyuncuyla çıktığı için Ege temsilcisi büyük ihtimalle hükmen mağlup ilan edilecek.Maçın bitiş düdüğünden sonra maçın temsilcisi raporuna bu durumu yazacak. Yapılacak değerlendirme ve tespitlerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, sevk işlemini gerçekleştirecek. Daha sonra PFDK maçla ilgili kararını verecek.Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ikinci devre ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ın yeni oyuncuları Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin, yeşil-siyahlı takıma karşı ilk 11'de mücadele etti.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarının son maçı olan 4-1 yenildikleri Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Adriano'nun yanı sıra Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'in yerine Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Nicolas Isimat-Mirin ile Burak Yılmaz, ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz 71, Isimat-Mirin ise 15 numaralı formayı giydi.Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla son olarak yine Manisa'da 21 Aralık 2007'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Manisaspor ile yapılan lig maçında mücadele etmişti.Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu yedek soyundurdu.Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker, Helder Barbosa ve Onur Ayık'ın yerine Avdija Vrsajevic, Adrien Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.Hem Akhisarspor, hem de Beşiktaş maça oldukça hızlı başladı. Topla hızlı çıkan iki takım, ilkk dakikalarda rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş'a göre Akhisarspor pozisyon bulmakta daha yaratıcı gözüktü ancak siyah-beyazlı kaleye topu gönderemedi. Beşiktaş ise Burak Yılmaz'ı topla buluşturmaya çalışırken, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens hücumda etkili gözüktü. Dorukhan Toköz de zaman zaman hücuma destek verdi.Tempolu başlayan maçta ilk golü Beşiktaş buldu. Karşılaşmanın 23. dakikasında topu kapan Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye harika bir şut gönderdi ve bu top ağlarla buluştu. Beşiktaş, Dorukhan'ın golünün ardından Akhisarspor'a zaman zaman pozisyonlar vermesine rağmen kalesinde golü görmedi ve soyunma odasına önde gitti.İkinci yarıya hızlı başlayn Beşiktaş, kazandığı duran top sonrasında ikinci golü buldu. Karşılaşmanın 48. dakikasında Ricardo Quaresma'nın sol kanattan kullandığı duran topa ceza sahası içinde Gökhan Gönül kafyı vurdu ve topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.Beşiktaş'ın ikinci golünden sorna şok yaşayan Akhisarspor, savunma güvenliğini elden brıaktı ve Beşiktaş kalesine çok adamla gitmeye başladı. Akhisarspor'un etkili olduğu bölümde Beşiktaş kalecisi Loris Karius, gole izin vermedi.Karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı kenara alırken, Cyle Larin'i sahaya sürdü. Burak Yılmaz'ın ardından hücum bölgesinde etkili olmaya çalışan Larin, Adem Ljajic ile sık sık etkili ataklar geliştirdi. Bir golü ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Cyle Larin, 76. dakikada topu bir kez daha ağlara gönderdi ve bu gol sayılınca, Beşiktaş durumu 3-0 yaptı.Beşiktaş üç farklı öne geçmesinin ardından daha rahat bir görüntü sergiledi. Maçta zaman zaman savunmahataları yapan Beşiktaş, 81. dakikada Sokol Cikalleshi'nin golüne engel olamadı. Maçın 3-1 olmasının ardından Akhisarspor gol ve goller için ataklar yapmasına rağmen istediğini bulamadı ve son düdükle kazana Beşiktaş oldu.