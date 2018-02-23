Akhisarspor Atiker Konyaspor maçı CANLI (İZLE) hangi kanalda saat kaçta?

Konyaspor 1-1 BeşiktaşAntalyaspor 2-1 KayserisporSivasspor 3-2 OsmanlısporFenerbahçe 3-0 AlanyasporBursaspor 0-0 MalatyasporKarabükspor 0-3 AkhisarsporTrabzonspor 0-1 BaşakşehirKasımpaşa 2-1 GalatasarayGençlerbirliği 3-0 Göztepe1-Başakşehir (46)2-Galatasaray (44)3-Fenerbahçe (44)4-Beşiktaş (41)5-Kayserispor (35)6-Sivasspor (34)7-Trabzonspor (33)Galatasaray 20:00 BursasporAkhisarspor 20:00 KonyasporKayserispor 16:00 KasımpaşaAlanyaspor 19:00 TrabzonsporOsmanlıspor 13:30 AntalyasporMalatyaspor 13:30 KarabüksporGöztepe 16:00 SivassporBeşiktaş 19:00 FenerbahçeBaşakşehir 20:00 GençlerbirliğiSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.