Akhisarspor, Ankaraspor deplasmanında puan arayacak

TFF 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren Akhisarspor ile Ankaraspor 3 Nisan Cumartesi günü Ankara'da karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.
Ligde 25 puana sahip Akhisarspor, 28'er puana sahip Menemenspor ile Adanaspor'un 3 puan gerisinde düşme hattında bulunuyor. Akhisarspor'da sarı kart cezalısı Doğukan Nelik yarın forma giyemeyecek.
Son 8 maçtır kazanamayan Ankaraspor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor.
Ligin ilk devresinde Ankaraspor, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etmişti.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.
Ligde 25 puana sahip Akhisarspor, 28'er puana sahip Menemenspor ile Adanaspor'un 3 puan gerisinde düşme hattında bulunuyor. Akhisarspor'da sarı kart cezalısı Doğukan Nelik yarın forma giyemeyecek.
Son 8 maçtır kazanamayan Ankaraspor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor.
Ligin ilk devresinde Ankaraspor, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etmişti.