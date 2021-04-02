Akhisarspor, Ankaraspor deplasmanında puan arayacak

TFF 1. Lig'de Akhisarspor ile Ankaraspor 3 Nisan Cumartesi günü Ankara'da kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akhisarspor, Ankaraspor deplasmanında puan arayacak
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02 Nisan 2021 13:51
TFF 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren Akhisarspor ile Ankaraspor 3 Nisan Cumartesi günü Ankara'da karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Ligde 25 puana sahip Akhisarspor, 28'er puana sahip Menemenspor ile Adanaspor'un 3 puan gerisinde düşme hattında bulunuyor. Akhisarspor'da sarı kart cezalısı Doğukan Nelik yarın forma giyemeyecek.

Son 8 maçtır kazanamayan Ankaraspor, 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde Ankaraspor, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etmişti.



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