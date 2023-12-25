Akhisarspor'a yeni yönetim

Akhisarspor'un yeni başkan ve yeni yönetimi belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Akhisarspor'a yeni yönetim
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25 Aralık 2023 12:38
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 11 puanla 12'nci sırada tamamlayan Akhisarspor'un yeni yönetimi belli oldu.

İrfan Ezer başkanlığındaki eylül ayında göreve gelen yönetimin 2 Aralık'ta iç sahada oynanan 5-0'lık Büyükçekmece Tepecikspor mağlubiyeti sonrası istifa ettiği yeşil-siyahlılarda başkanlığa Öner Alanç seçildi.

Akhisarspor Yılmaz Atabart Tesisleri'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Öner Alanç başkanlığındaki yönetim, Tuncay Bilen, Mustafa Şafak, Günay Özen, Serkan Akgün, Mustafa Girgin, Umut Altaş, Saadettin Özdemir, Tolga Kahraman, Hüseyin Tıkıroğlu ve Onur Çiçek isimlerinden oluştu.
 
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