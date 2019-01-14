Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.
Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseveni maçta forma giyemeyecek.
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Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.
Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseveni maçta forma giyemeyecek.
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