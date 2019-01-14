  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Gökhan Töre'ye talip oldular; "Bize imza at..."
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri
  •  
    G.Saray'ın "8" planına Ersun Yanal'dan kanca
  •  
    "Transfer için F.Bahçe ile anlaşmamız lazım"

Akhisarspor 2 eksikle Kayserispor deplasmanında

Ege temsilcisi Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı günü Kayserispor'a konuk olacak

Kaynak: AA
Akhisarspor 2 eksikle Kayserispor deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 10:53
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.

Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka  saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseveni maçta forma giyemeyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için