Akhisarspor 12 maç sonra güldü

TFF 3'üncü Lig'e 14 yıl sonra düşüp ligde 3'üncü Grup'ta çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan Akhisarspor, Sapanca Gençlikspor'u deplasmanda Oğuzcan'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk kez 3 puanla tanıştı.



Son galibiyetini geçen sezon 2'nci Lig'de 26 Mart'ta evinde Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek alıp ardından çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyerek küme düşen Akhisar, bu yıl da ilk galibiyetini 6'ncı haftada elde etti. Geçen yıldan beri 12 maç sonra ilk kez kazanmayı başaran Akhisarspor, deplasmanda ise yaklaşık 1 yıl sonra galip geldi. Akigo, daha önce son deplasman galibiyetini 31 Ekim 2021'de 2'nci Lig'de Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek aldı. Grupta puanını 7'ye çıkaran yeşil-siyahlı ekip uzun süre sonra gelen galibiyeti Sapanca deplasmanındaki az sayıda taraftarıyla kutladı.





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