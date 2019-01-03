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Akhisar'ın 4 eksiği dönüyor

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Kaynak: AA
Akhisar'ın 4 eksiği dönüyor
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03 Ocak 2019 18:51
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koşu çalışmasıyla devam etti. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idman, pas çalışması ile sona erdi.

Manisa ekibinde izinli olan Helder Barbosa, Miguel Lopes, Josue ve Sissoko'nun bu akşam kampa katılacağı ve 4 Ocak Cuma günü yapılacak idmanda takımla çalışacağı belirtildi.

Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak Cuma günü sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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