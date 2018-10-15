Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ise puansız son sırada yer alan Akhisarspor, bir sonraki milli maç arasına kadar zorlu randevulara çıkacak.Ligde 20 Ekim Cumartesi günü sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'yla deplasmanda oynayacak Akigo, ardından 25 Ekim'de İspanya'da, müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan Sevilla deplasmanına çıkacak.İspanya dönüşü ligde 29 Ekim'de Göztepe, 3 Kasım'da ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u üst üste evinde konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, 8 Kasım'da yine Sevilla'yla iç sahada oynayacak.Akhisar, 11 Kasım'da Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaştıktan sonra yeniden milli maç arasına girecek. Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki saha bakımda olduğu için İlçe Stadı'nda çalışan Akigo'da Serginho, Bilal ve Eray'ın sakatlıkları sürüyor.