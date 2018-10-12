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Akhisar'da tek amorti Galatasaray oldu

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından bir türlü kurtulamayan Akhisarspor, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta yalnız Galatasaray'ı yenebildi.

Kaynak: DHA
Akhisar'da tek amorti Galatasaray oldu
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12 Ekim 2018 14:18
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından bir türlü kurtulamayan Akhisarspor, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta yalnız Galatasaray'ın bileğini bükebildi.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp sükse yaptıktan sonra büyük hayal kırıldığı yaşayan yeşil-siyahlılar, son şampiyon Galatasaray'ı oynanan 2 maçta da mağlup etmeyi başardı. Ligde 8, ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Süper Kupa'da da 1 maça çıkan Akhisar, yokları oynadı.

Konya'da 5 Ağustos'ta Galatasaray'la yapılan TFF Süper Kupa finalinde normal süre 1-1 bittikten sonra rakibini seri penaltılarla mağlup etmeyi başaran yeşil-siyahlılar, moralli başladığı sezonda ligde 8 karşılaşmada 1 galibiyetle yetindi. Ligde 2 beraberlik, 5 yenilgi alan Akhisar, tek galibiyetini de Galatasaray'ı evinde 3-0 yenerek elde etti. Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ise Krasnodar ve Standard Liege ile oynadığı ilk 2 maçtan da puansız döndü.

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