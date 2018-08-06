Akhisar'da Süper Kupa sevinci

Akhisarspor'un, TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 6-5 yenerek Süper Kupa'yı kazanması, Akhisarlılara büyük sevinç yaşattı.
Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, Akhisar Belediyesi önündeki Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan taraftarlar kupa sevincini meşalelerle kutladı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoyuyla şehir turu attı.
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Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, Akhisar Belediyesi önündeki Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan taraftarlar kupa sevincini meşalelerle kutladı.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoyuyla şehir turu attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın