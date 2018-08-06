  •  
    Çakar'dan G.Saray maçı için "VAR" yorumu geldi
  •  
    Dünyaca ünlü yıldız Paşa'nın tesislerinde!..
  •  
    "Brezilya'dan Türkiye'ye transfer! Yeni takımı.."
  •  
    Talisca'nın golünü VAR verdi! Çin'de o anlar...
  •  
    Süper Lig'de transfer oldu! Resmi açıklama...

Akhisar'da Süper Kupa sevinci

Akhisarspor, TFF Süper Kupa'yı kazanması Akhisarlılara büyük sevinç yaşattı.

Kaynak: AA
Akhisar'da Süper Kupa sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2018 01:55
Akhisarspor'un, TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 6-5 yenerek Süper Kupa'yı kazanması, Akhisarlılara büyük sevinç yaşattı.

Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından, Akhisar Belediyesi önündeki Milli Egemenlik Meydanı'nda toplanan taraftarlar kupa sevincini meşalelerle kutladı.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, buradaki kutlamanın ardından oluşturulan araç konvoyuyla şehir turu attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için