Akhisar'da sessiz gece: 0-0

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Akhisarspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Akhisar'da sessiz gece: 0-0
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14 Eylül 2020 20:52
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Akhisarspor ile Tuzlaspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Böylelikle iki takımda sezona 1'er puanla başladı.

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Tuzlaspor ise aynı haftada sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Cemil Tunç

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Taha Yalçıner, Kadir Keleş, Alperen Babacan (Dk. 12 Onurcan Güler), Rotman, Ali Kaan Güneren, Bjarnason (Dk. 87 Çekdar Orhan), İrfan Hadzic (Dk. 69 Gökmen Aydoğdu), Bertuğ Bayar (Dk. 88 Mert Efe Çölbeyi) 

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Yasin Güreler, Vedat Bora (Dk. 66 Pucko), Aykut Çeviker, Gökcan Kaya (Dk. 82 Nwakali), Segbefia, Ahmet Yazar, Özgürcan Özcan (Dk. 63 Onat Kutay Kurt)

Sarı kartlar: Dk. 56 Rotman, Dk. 79 Taha Yalçıner, Dk. 82 Bertuğ Bayar, Dk. 90 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Dk. 78 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)



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