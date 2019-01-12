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Akhisar'da Rotman transferinde pürüz

Akhisarspor'da transferi bitme aşamasına gelen Rajko Rotman'da pürüz çıktı.

Kaynak: DHA
Akhisar'da Rotman transferinde pürüz
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12 Ocak 2019 14:30
Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un devre arasında anlaşmaya vardığı tek isim olan Rajko Rotman'ın transferinde menajer kaynaklı sorun olduğu iddia edildi.

İlk yarıda formasını giydiği Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra aynı gün Akigo'yla 2.5 yıllığına el sıkışan Sloven ön liberonun durumu hafta başında belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Kayserispor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda kurmaylar, adı Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'e kapıları kapattı.

Akigo'nun geçen yıl kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki file bekçisini kesinlikle göndermeyeceği öğrenildi. Trabzonspor'dan 2015 yılında bonservis bedelsiz transfer olduğu Akhisar'da yedek kaleciyken geçen yıl Türkiye Kupası'ndaki performansıyla eldivenleri eline geçirip bir daha çıkarmayan Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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