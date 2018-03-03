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Akhisar'da futbolcu sahada hoca tribünde

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kadroda herhangi bir eksiklik bulunmazken, Okan Buruk cezası dolayısıyla kulübede bulunamayacak.

Kaynak: AA
Akhisar'da futbolcu sahada hoca tribünde
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03 Mart 2018 11:58
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 24. hafta mücadelesinde Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

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