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Akhisar, zorlu Sevilla sınavında

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden yeşil-siyahlı ekip 25 Ekim Perşembe günü Sevilla'ya konuk olacak.

Kaynak: AA
Akhisar, zorlu Sevilla sınavında
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24 Ekim 2018 13:05
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak.

Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak.

Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi.

Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

Kart cezalısı Mustafa Yumlu'nun yarın forma giyemeyeceği yeşil-siyahlı ekipte Bilal Kısa, Elvis Manu, Serginho ve Avdija Vrsajevic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Akhisarsporlu futbolculardan Yevgen Seleznov, 2015'te UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Dnipro formasıyla Sevilla'ya karşı mücadele etmişti.

Sevilla'nın kadrosunda daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer de bulunuyor.

Grupta diğer maçta Standard Liege ile Krasnodar, Belçika'da karşılaşacak.

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