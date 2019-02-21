  •  
    "F.Bahçe'ye dikkat edin, gerginlikten beslenirler"
  •  
    "Eden Hazard söz verdi, F.Bahçe'de oynayacak"
  •  
    Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk AYRILIK belli
  •  
    Beşiktaş ve Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü istiyor!..
  •  
    Fener'de 2019 hazırlığı Comolli de tek yetkili!..

Akhisar - Yılmaz Vural anlaşması yattı!

Son olarak Cihar Arslan'ın çalıştırdığı Akhisarspor, teknik direktör adaylarından Yılmaz Vural ile anlaşamadı.

Kaynak: DHA
Akhisar - Yılmaz Vural anlaşması yattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2019 14:47
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'un teknik direktör arayışları henüz sonuç vermedi.

Geçen hafta Cihat Arslan'la yolların ayrılması sonrası ilk etapta Mesut Bakkal'ın ismini gündeme alıp ardından yola antrenör Cem Kavçak'la devam etmeyi kararlaştıran Akhisar, bu hafta başında arayışlarını sıklaştırdı. İstanbul'da salı günü İbrahim Üzülmez'le görüşüp anlaşamayan yeşil-siyahlılar, dün de Akhisar'a davet ettikleri Yılmaz Vural'la sözleşme imzalamadan masadan kalktı.

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural, özellikle takımdaki futbolcuların talebiyle Akhisarspor'la görüşme yaptığını ancak aralarında maddi olarak büyük fark olduğu için anlaşma sağlanamadığını söyledi. Akhisar'ın ligde pazar günü Galatasaray deplasmanına da Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor

. Ege temsilcisi ilk yarıda Saffet Susic'le yolların ayrılması sonrası Galatasaray maçına yine Kavçak yönetiminde çıkarak sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için