Akhisar UEFA'ya Leicester City ile ısınacak

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlananikinci etap kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.Erzurum'da maç yapmayacak yeşil-siyahlılar, ilk etap kampını pazartesi günü noktalayacak.Perşembe günü Avusturya'ya gidecek, bu ülkedeki ilk hazırlık maçındaRus ekibikarşı karşıya gelecek.Akhisarspor, 25 Temmuz'da2015-16 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayanrakip olacak. Manisa temsilcisi, kamptaki hazırlık maçlarını 27 Temmuz'da Al Duhail, 29 Temmuz'da ise Al Hilal'le oynayıp noktalayacak.30 Temmuz'da yurda dönecek Akhisarspor, yeni sezon öncesi son ve en ciddi provayı lig şampiyonu5 Ağustos'ta Konya'da oynayacağı Süper Kupa Finali'nde yapacak.