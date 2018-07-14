  •  
    "F.Bahçe'den Skrtel'i transfer etmek istiyor"
  •  
    Beşiktaş bombayı Bilic ile patlatacak! O plan..
  •  
    F.Bahçe'de oynadı ama G.Saray'a haber yolladı
  •  
    Fener'in geri çevirdiği dünyaca ünlü o GOLCÜ
  •  
    Galatasaray ve Göztepe istedi, Rusya'ya gitti!

Akhisar UEFA'ya Leicester City ile ısınacak

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor, gelecek sezonun hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek ve burada önemli rakiplerle karşılaşacak.

Kaynak: DHA
Akhisar UEFA'ya Leicester City ile ısınacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2018 15:25
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Erzurum kampında hazırlanan Akhisarspor'un Avusturya'daki ikinci etap kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Erzurum'da maç yapmayacak yeşil-siyahlılar, ilk etap kampını pazartesi günü noktalayacak. 19 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya gidecek Akhisarspor, bu ülkedeki ilk hazırlık maçında 21 Temmuz'da Rus ekibi Lokomotif Moskova'yla karşı karşıya gelecek.

Akhisarspor, 25 Temmuz'da İngiltere Premier Ligi'nde 2015-16 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Leicester City'le rakip olacak. Manisa temsilcisi, kamptaki hazırlık maçlarını 27 Temmuz'da Al Duhail, 29 Temmuz'da ise Al Hilal'le oynayıp noktalayacak.

30 Temmuz'da yurda dönecek Akhisarspor, yeni sezon öncesi son ve en ciddi provayı lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos'ta Konya'da oynayacağı Süper Kupa Finali'nde yapacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için