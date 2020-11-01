Akhisar, Eskişehir'de tek golle 3 puana koştu!

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Akhisarspor'u konuk etti.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 29. dakikada Orhan Çekdar kaydetti.



Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Akhisarspor, puanını 12 yaptı ve 8. sıraya yerleşti. 8 maçtır kazanamayan Eskişehirspor ise 3 puanla son sırada yer aldı.



Akhisarspor, gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak. Eskişehirspor ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.



