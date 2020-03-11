Akhisar, Adana'da kritik maçı kazandı!

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Akhisar, Adana'da kritik maçı kazandı!
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11 Mart 2020 21:02
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akhisarspor 3-2'lik skorla kazandı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 29. dakikada Cikalleshi, 54. dakikada Onur ve 88. dakikada Bjarnason'dan geldi. Adana Demirspor'un sayılarını ise 48. dakikada Volkan Şen ile 90+4. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Akhisarspor 44 puanla 4. sıraya yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 42 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Akhisarspor evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Adana Demirspor ise deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak.

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