TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akhisarspor 3-2'lik skorla kazandı.
Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 29. dakikada Cikalleshi, 54. dakikada Onur ve 88. dakikada Bjarnason'dan geldi. Adana Demirspor'un sayılarını ise 48. dakikada Volkan Şen ile 90+4. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Akhisarspor 44 puanla 4. sıraya yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 42 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Akhisarspor evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Adana Demirspor ise deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak.
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Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 29. dakikada Cikalleshi, 54. dakikada Onur ve 88. dakikada Bjarnason'dan geldi. Adana Demirspor'un sayılarını ise 48. dakikada Volkan Şen ile 90+4. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Akhisarspor 44 puanla 4. sıraya yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 42 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Akhisarspor evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacakken, Adana Demirspor ise deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın