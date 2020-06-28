TFF 1. Lig'in 30. haftasında Akhisarspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Akhisarspor'a galibiyeti getiren gol, 88. dakikada Bertuğ'dan geldi. Akhisar'da Cikalleshi 40. dakikada penaltı kaybederken, Ümraniyespor'da Nouri 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Akhisarspor 2 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve 48 puanla 5. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 41 puanla 10. sırada kaldı ve playoff umutları azaldı.



TFF 1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak, Ümraniyespor ise evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.



