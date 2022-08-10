Akhirsarspor'dan 8 futbolcusu için açıklama

TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 8 futbolcuya, kulüpten ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak için izin verildiğini bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada 8 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir. Takımımızın sorumlusu Theofanis Gekas'ın isteği doğrultusunda 8 futbolcumuz idmanlara davet edilmiştir. Her biri çok değerli olan futbolcularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ancak buna rağmen takımımızda devam etmek istemezlerse kendilerine anlayış gösterilecektir."
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada 8 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir. Takımımızın sorumlusu Theofanis Gekas'ın isteği doğrultusunda 8 futbolcumuz idmanlara davet edilmiştir. Her biri çok değerli olan futbolcularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ancak buna rağmen takımımızda devam etmek istemezlerse kendilerine anlayış gösterilecektir."
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