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Akdeniz Oyunları'nda en çok madalya halter ve güreşten

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen oyunlarda ülke sıralamasında üçüncü olan Türkiye, en çok madalyayı halter ve güreş branşlarında kazandı.

Kaynak: AA
Akdeniz Oyunları'nda en çok madalya halter ve güreşten
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02 Temmuz 2018 12:28
 İspanya'da düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, en fazla madalyayı halter ve güreş branşlarında elde etti.

Tarragona kentinde dün tamamlanan oyunlarda Türkiye, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere toplam 95 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcular, en çok halter ve güreş branşlarında madalya kazandı. Toplam 95 madalyanın 15'i halter, 13'ünü de güreş branşında geldi.

En fazla altın madalya güreşçilerden 

Altın madalya sıralamasında ise zirveyi güreş aldı. Güreş, 8 altın madalyayla milli sporcuların en fazla birincilik kürsüsüne çıktığı branş oldu.

Güreş'i 6 altın madalyayla halter takip ederken, Türkiye, atletizmde 3, cimnastik, karate, tenis ve tekvando da 2'şer altın madalyaya ulaştı.

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyaların branşlara göre dağılımı şöyle:

   Altın  Gümüş  Bronz   Toplam
 Güreş   8  2  3  13
 Halter  6  4  5  15
 Atletizm  3  4  1  8
 Cimnastik  2  5  2  9
 Karate   2   2  3   7 
 Tekvando   2  -  4  6
 Tenis   2  -  1  3
 Boks  1  2  3  6
 Badminton  1  2  1  4
 Judo  1  1  4  6
 Bocce  1  1  -  2
 Okçuluk  1  -  2  3
 Plaj voleybolu  1  -  1  2
 Yüzme   -    1  7  8 
 Masa tenisi   -  1  1  2
 Voleybol  -  -  1  1
Dört branşta zirve Türkiye'nin 

Türkiye, 18. Akdeniz Oyunları'nda 4 branşta madalya sıralamasında birinciliği elde etti. Milliler, güreş, karate, tenis ve plaj voleybolunda zirvede yer aldı.

Tarragona'daki oyunlara 345 sporcuyla katılan Türkiye, halter, tekvando, okçuluk ve badminton branşlarında ise ikinci oldu.

Türk sporcular, 2013'te Mersin'in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları'nda 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazanmıştı.

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