Akdeniz Oyunları'nda klasik yayda altın madalya!

Cezayir'in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akdeniz Oyunları'nda klasik yayda altın madalya!
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01 Temmuz 2022 16:32
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

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