Akdeniz Oyunları'nda iki altın madalya

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda iki milli sporcularımız altın madalyaları toplamaya devam etti.



Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.



Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.



Milli güreşçi Muhammet Karavuş,serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti.



Muhammet, ilk turda İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, yarı finalde de Studd Obispado Morris'i yenerek finale yükseldi.



Muhammet, finalde bir kez daha karşılaştığı İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 mağlup ederek altın madalya elde etti.





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