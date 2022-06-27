Akdeniz Oyunları'nda altın madalya geldi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya elde etti.
Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ