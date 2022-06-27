Akdeniz Oyunları'nda altın madalya geldi

Milli badmintoncular Nazlıhan İnci ve Bengisu Erçetin, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Akdeniz Oyunları'nda altın madalya geldi
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27 Haziran 2022 20:47
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncular Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda altın madalya elde etti.

Oran kentinde yapılan organizasyonda milliler, finalde İtalya'dan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakayı 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan Nazlıcan-Bengisu çifti, altın madalyanın sahibi oldu.

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