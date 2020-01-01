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Akanji: "Türkiye maçını kazanacağız"

İsviçre ile oynayacağımız maç öncesinde Akanji açıklamalarda bulundu.

Akanji: 'Türkiye maçını kazanacağız'
İsviçre Milli Takımı'nda Akanji, A Milli Takımımız ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçını kazanacaklarına emin olduklarını kaydeden Akanji, "Futbolda işler çok çabuk değişiyor, Türkiye maçı bizim son şansımız, bunun farkındayız. Ancak en azından bir şansımız var, bu çok önemli. Hepimiz bir şeyler göstermek istiyoruz. Geçmişte neler yapabileceğimizi gösterdik. Baskı altında olmamız belki iyi bir şeydir, ben iyi bir performans gösterip kazanacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MAÇINDA NE YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

A Milli Takımımızı çalıştıklarını da söyleyen defans oyuncusu, "Hocamız Petkovic, İtalya maçındaki performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Kendini toplaması için zamana ihtiyacı oldu ancak yaptığımız hataları bize gösterdi. Türkiye maçında ne yapmamız gerektiğini de söyledi." dedi.

Grupta puanı olmayan A Milli Takımımız, 20 Haziran günü 19:00'da İsviçre ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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