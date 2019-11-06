Akademi Ligi şampiyonu fastPay Wildcats oldu

Akademi Ligi'nin şampiyonu bir kez daha fastPay Wildcats Akademi oluyor.



Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi finalleri başlamadan önce Akademi Ligi'nin şampiyonunu belirlendi. fastPay Wildcats Akademi, rakibi Team AURORA Akademi'yi 3-0 yenerek üst üste ikinci kez Akademi şampiyonu olmayı başardı.



Ligin favorisi, kupayı kaldıran isim oldu diyebiliriz. 2020 Kış Mevsimi boyunca sadece bir mağlubiyet alan fastPay Wildcats Akademi, playoff aşamasını maç kaybetmeden bitirerek bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırdı.



3 günlük playoff aşaması boyunca toplamda 10 maç oynandı. Bunların altısını şampiyon Wildcats, üçünü finalist Team AURORA, birini ise yarı finalde elenen Beşiktaş kazandı. Papara Supermassive Akademi ise playoff aşamasında galibiyet yüzü göremeyen tek takım oldu.



Team AURORA'nın zafer tadı alamadığı karşılaşmanın öne çıkan oyuncuları Serin ve Ferret oldu. Serin'in son maçta sergilediği Kassadin performansı, kupaya atılan son adım olurken Ferret ise alınan 6 Vadi'nin Alameti'nin 5'ini takımına kazandırdı.



Akademi Ligi'nin şampiyonunun belirlenmesi ile birlikte artık gözlerimizi Vodafone Freezone Şampiyonlul Ligi finallerine çevireceğiz gibi gözüküyor. Şampiyonluk Ligi çeyrek final karşılaşmaları 27 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'da Team AURORA ile Papara Supermassive'in kozlarını paylaşacağı karşılaşma ile başlayacak. Sonraki gün aynı saatte de fastPay Wildcats, Galakticos ile karşılaşacak. Bu takımlardan yarı finale çıkmayı başaran yüksek seri başı Dark Passage'ın, düşük seri başı ise 1907 Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Bakalım kupayı kaldırıp ülkemizi MSI'da temsil etme şansını hangi takım elde edecek.



Kaynak: 5mid



