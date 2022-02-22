AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'dan Medvedev'e davet

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, daha önce Trabzon'da karşılaşmaya çıktığını ve seyircilerden çok etkilendiğini açıklayan Rus tenisçi Daniil Medvedev'i kente davet etti.



Cora, AA muhabirine, Medvedev'i 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda izleme fırsatı bulduğunu, daha sonra da beğenerek takip etmeye başladığını belirtti.



Sporcunun kariyerinde önemli başarılar elde ettiğini anımsatan Cora, "ABD Açık'ta Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu. Avustralya Açık ve Wimbledon turnuvalarında da önemli başarılar elde etti. Şu anda Profesyonel Tenisçiler Birliğinin sıralamasına göre teklerde dünyanın 2 numarası." diye konuştu.



Cora, böyle bir kariyere sahip yıldız bir sporcunun Trabzon'da yaşadığı anısını bir basın toplantısında dile getirmesinin önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avustralya Açık finalinin ardından büyük şeylerin hayalini kuran küçük bir çocuğun hikayesini anlattığı röportajında 15 yaşındayken Trabzon merkez kortta dolu tribünler önünde oynadığı final maçını unutamadığını söylemesi hem ülkemizde hem de Trabzon şehrimizde büyük mutluluk ve heyecan yaratmıştır. Ben de Trabzon milletvekili ve özel bir takipçisi olarak onu ülkemize ve güzel Trabzon'umuza bu anılarını tekrar yaşatmaya davet etmek istiyorum."



Cora, Rus tenisçinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "Trabzon milletvekili ve özel bir takipçiniz olarak sizi ülkemize, güzel Trabzon'umuza bu anılarınızı tekrar yaşatmaya davet etmek istiyorum." paylaşımında bulunduğunu da kaydetti.



Medvedev, Avustralya Açık finalinin ardından basın toplantısında, 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen olimpik oyunlar için "Orada belki de bin, iki bin kadar insan vardı. Çok güzeldi, orada olmak inanılmazdı. O anların hayalini kurarsınız, evet daha büyük sahnelerin." değerlendirmesinde bulunmuştu.





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