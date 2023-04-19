Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 15:39

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY İSİM LİSTESİ 2023 | AKP milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?

AKP milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. AK Parti milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. kesin aday listesi açıklandı14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Ak Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. İşte AKP milletvekili kesin aday listesi 2023 | AK Parti milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu? kesin aday listesi açıklandı

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY İSİM LİSTESİ 2023 | AKP milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
Abone Ol
AKP milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. AK Parti milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaşmasının ardından gözler AKP'ye çevrilmişti. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimleri için siyasi partilerin adaylarını 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi gerekiyordu. AKP 9 Nisan 2023 Pazar günü itibariyle 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.


AKP MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ 2023 

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler için YSK'nın takvimi işlemeye devam ediyor. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre bugün milletvekili aday listeleri kesinleşecek. Yapılan itirazların bugün sona ereceği ve kesin aday listeleri belirlenecek. Bundan sonraki seçim takvimindeki süreçte ise 27 Nisan  Perşembe günü Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

 AK Parti milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu? kesin aday listesi açıklandı

Adana

ÖMER ÇELİK
AHMET ZENBİLCİ
SUNAY KARAMIK
ABDULLAH DOĞRU
FARUK AYTEK
MUSTAFA YILDIZ
HASAN HÜSEYİN KUŞCU
EROL KAHRAMAN
KASIM PAMUK
FATİME YURDUSEVEN
DİNÇER DİNÇ
MELİKE DOĞAN
RAMAZAN ÇIRAK
OĞUZHAN GÜRHANİ
MEHMET KURTARAN

Adıyaman

RESUL KURT
İSHAK ŞAN
MUSTAFA ALKAYIŞ
HÜSEYİN ÖZHAN
ZİYA POLAT


Afyonkarahisar

ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
HASAN ARSLAN
FERDA ERTÜRK
HAKKI ÖZTÜRK
ETHEM KARAHAN

Ağrı

RUKEN KİLERCİ
ABBAS AYDIN
MEHMET ALİ BİLGİLİ
ŞABAN POLAT

Amasya

HALUK İPEK
HASAN ÇİLEZ
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

Ankara 1. Bölge 

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
JÜLİDE SARIEROĞLU
MURAT ALPARSLAN
ZEHRANUR AYDEMİR
MUSTAFA HASGÜL
EBRU KURBAN YALDIZ
MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
OSMAN KARAASLAN
HASAN ERÇELEBİ
EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
EDİBE SİNEM ERSOY
İLHAMİ TEKE
MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

Ankara 2. Bölge 

VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP

Ankara 3. Bölge 

FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR

Antalya

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
TUBA VURAL ÇOKAL
KEMAL ÇELİK
ATAY USLU
İBRAHİM ETHEM TAŞ
KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU
İZZETTİN SULTANYAR
TÜLAY BEŞKONAK ÖZÇAY
YUSUF MAYISLAR
BETÜL DEMİROK
RÜŞTÜ PEKER
FERAH NUR ÜNAL
ÖZCAN YILDIRIM
MEHMET UYSAL
YAHYA TURGUT
İBRAHİM BAYUK

Artvin

FARUK ÇELİK
AHMET ERDEM

Aydın 

MUSTAFA SAVAŞ
SEDA SARIBAŞ
ÖMER ÖZMEN
MUSTAFA ABAK
MEHMET UMUT TUNCER
DUYGU GÖĞDE
MURAT GÜN
MEHMET ARKUN

Balıkesir 

İSMAİL OK
BELGİN UYGUR
MUSTAFA CANBEY
ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
MEHMET AYDEMİR
AHMET GÜR
EŞREF USLU
FATİH GÜNGÖR

Bilecik

HALİL ELDEMİR
HÜSNÜ ERSOY

Bingöl

FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA
FURKAN UFUK COŞKUN

Bitlis

TURAN BEDİRHANOĞLU
MUAZ ERGEZEN
CEBRAİL YAKIŞIR

Bolu

YÜKSEL COŞKUNYÜREK
ARZU AYDIN
KAZIM KONAK

Burdur 

ADEM KORKMAZ
MUSTAFA OĞUZ
VOLKAN MENGİ

Bursa 1. Bölge

EFKAN ALA
REFİK ÖZEN
AHMET KILIÇ
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
MUSTAFA YAVUZ
AHMET YILDIZ
İRFAN AKKAYA
ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
SEMİH PEKSERT
MİHRİMAH KOCABIYIK

Bursa 2. Bölge

MUSTAFA VARANK
AYHAN SALMAN
OSMAN MESTEN
EMEL GÖZÜKARA DURMAZ
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
MUSTAFA YILDIRIM
FUAT ALPASLAN
SÜLEYMAN ÇELİK
ASUMAN AKÇAY SAKALLI
MUSTAFA KAYA

Çanakkale

AYHAN GİDER
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
NAZIM HİKMET KESKİNER
HALİL ZAHİT MERT

Çankırı

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
SALİM ÇİVİTCİOĞLU

Çorum

YUSUF AHLATCI
OĞUZHAN KAYA
ZEKİ GÜL
RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU

Denizli

CAHİT ÖZKAN
ŞAHİN TİN
NİLGÜN ÖK
EKREM BAŞER
OSMAN YÜCELİŞ
BİRTAN ŞAHAN
FERİDE KABADAYILAR

Diyarbakır

MEHMET GALİP ENSARİOĞLU
MEHMET SAİD YAZ
SUNA KEPOLU ATAMAN
AYŞEGÜL BİÇER
AZİZ ALPER BİTEN
ABDULVAHİT GÜVENSEN
FEYZULLAH ŞİMŞEK
HATİCE SEYDAOĞLU
ABDURRAHMAN KİKİZADE
TAHSİN ARSLAN
MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU
SEYİD KUTUP YILDIRIM

Edirne 

FATMA AKSAL
TARIK HATİPLER
ERDİNÇ ÇEKİÇ
SEVDA NUR KURBAN

Elazığ

EROL KELEŞ
EJDER AÇIKKAPI
MAHMUT RIDVAN NAZIRLI
MÜCAHİT YANILMAZ
HASAN MURAT ÖZ

Erzincan 

SÜLEYMAN KARAMAN
MEHMET CAVİT ŞİRECİ

Erzurum

SELAMİ ALTINOK
FATMA ÖNCÜ
MEHMET EMİN ÖZ
ABDURRAHİM FIRAT
AYŞE DENİZ ÇELİK
MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER

Eskişehir

FATİH DÖNMEZ
AYŞEN GÜRCAN
ALİ DEMİREL
HAKAN ÇİZMELİOĞLU
PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER
DERYA ÇIRAKLI

Gaziantep

ABDULHAMİT GÜL
MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ
ALİ ŞAHİN
DERYA BAKBAK
MESUT BOZATLI
ŞEHZADE DEMİR
İRFAN ÇELİKASLAN
BÜNYAMİN BOZGEYİK
FERAY YILMAZ
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
HASAN TEKE
ABDULLAH DURDU
CUMA REYHAN

Giresun

NAZIM ELMAS
ALİ TEMÜR
TOLGA ERENER
BERRİN AYDIN

Gümüşhane

CELALETTİN KÖSE
ÜNAL YILMAZ
ABDULLAH KORKMAZ

Hakkari

ABDULMUTTALİP ÖZBEK
MEHMET BUDAK
HİKMET YAŞAR

Hatay

ADEM YEŞİLDAL
ABDULKADİR ÖZEL
HÜSEYİN YAYMAN
KEMAL KARAHAN
ZEHRA EREN
CENGİZ YILDIZ
FİLİZ ÖZÇÖREKÇİ
AHMET ALPER SOYLU
MEHMET HAKAN YILMAZ
HALİL ERSEN DOĞAN
NECMİDDİN ÇİTO

Isparta

MEHMET UĞUR GÖKGÖZ
OSMAN ZABUN
YAKUP KÜTÜK
NESRİN SEMİZ

Mersin

NUREDDİN NEBATİ
ALİ KIRATLI
HAVVA SİBEL SÖYLEMEZ
FARUK DİNÇ
MEHMET AKDOĞAN
ALİ İHSAN GÖK
SERKAN TANRIKULU
HAKKI MENİZ
FATİH DÖLEK
MUSTAFA ERİM
FİRDEVS AKTÜRK
HALİT PEKDURAN
SEÇKİN TAŞ

İstanbul 1. Bölge

MURAT KURUM
ERKAN KANDEMİR
HASAN TURAN
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
HULUSİ ŞENTÜRK
MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
TUĞBA IŞIK ERCAN
İSMAİL ERDEM
YAHYA ÇELİK
BEHİYE EKER
SERKAN BAYRAM
ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
AZMİ EKİNCİ
NURETTİN ALAN
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
LEMAN YENİGÜN
ESMA ERSİN
UMUT ARMAN SONAY
ALİ SEVİNÇ
MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
RÜSTEM KABİL
ALİ YAZLI
AYDOĞAN AHIAKIN
ZEYNETTİN AYDIN
CEMAL DONAT
EBRU SARACOĞLU
AYŞEGÜL ESRA ATİK
FATİH ÖGÜN
ZEYNEP BAYIR
MURAT AÇIK
VELİ ARSLAN
YUNUS FIRAT AYDIN
MUSTAFA NAİM YAĞCI
FURKAN GÖKGÖZ
NURETTİN ALAGÖZ

İstanbul 2. Bölge

SÜLEYMAN SOYLU
HALİT YEREBAKAN
RABİA KALENDER İLHAN
MEHMET ÖNDER AKSAKAL
MUSTAFA DEMİR
İSMAİL EMRAH KARAYEL
ZAFER SIRAKAYA
BÜŞRA PAKER
SEVAN SIVACIOĞLU
DERYA AYAYDIN
ADEM YILDIRIM
SENA NUR ÇELİK
AHMET BİLAL KIYMAZ
HÜSEYİN EROĞLU
ENES EMİNOĞLU
AHMET HAMDİ ÇAMLI
EMRE USTAOSMANOĞLU
ŞEVKİ ŞAR
CAHİT ALTUNAY
ÖMER FUAT GÜNDAY
ORHAN NARİN
SELÇUK KAR
KEMAL OĞUZ KIDİL
FERŞAT YILDIRIM
ECRİN NAZLI İNAN
NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
BEŞİR AÇIKÇA

İstanbul 3. Bölge

NUMAN KURTULMUŞ
ÖZLEM ZENGİN
CÜNEYT YÜKSEL
ZEKERİYA YAPICIOĞLU
HALİS DALKILIÇ
RÜMEYSA KADAK
OĞUZ ÜÇÜNCÜ
NECMİ KADIOĞLU
ŞAMİL AYRIM
SEDA GÖREN BÖLÜK
NİLHAN AYAN
YILDIZ KONAL SÜSLÜ
ŞENGÜL KARSLI
YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
HALİME KÖKCE
MEHMET SARI
NEVZAT ŞATIROĞLU
EKREM GÖRÇEKER
NECATİ KARAGÖZ
RASİM ERDOĞMUŞ
YUSUF ASLAN
MUSTAFA KORKUT
MUTLU BOZOĞLU
FETİ AHMET BALIN
OKTAY ŞAMDANLI
MEHMET YILDIZ
YILMAZ DURMUŞ
NEVİN MİNE VURAL
MEMET YALÇIN
NAZİF ÇETİN
RAMAZAN ARKAN
HARUN ÇELİK
RASİM YAĞAR
CEMAL TOPTANCI
RECEP SEYYAR
ALİ ÇİÇEK

İzmir 1. Bölge

MEHMET KASAPOĞU
MAHMUT ATİLLA KAYA
ŞEBNEM BURSALI
MEHMET ALİ ÇELEBİ
CEMAL BEKLE
SAVCI SAYAN
ENES EFENDİOĞLU
ÖMÜR ŞANLI
MEHMET SADIK TUNÇ
NİSA ALPTEKİN
MEHMET SAİD BAŞDAŞ
SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
BERKAN YILDIZHAN
HATİCE YELİZ KARATAŞ

İzmir 2. Bölge

EYYÜP KADİR İNAN
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
YAŞAR KIRKPINAR
KEREM ALİ SÜREKLİ
MUHAMMET DOĞAN
DİLEK YILDIZ
İSMAİL HANCI
AHMET CAN ÇELİK
GÜLŞEN GEZİCİ
HALİL POLAT
VEYSEL GÜLDOĞAN
GÜVEN DEMİRAĞ
YASİN DEMİREL

Kars

ADEM ÇALKIN
YUNUS KILIÇ
SERKANT AYKUL

Kastamonu 

HALİL ULUAY
FATMA SERAP EKMEKCİ
MEHMET UMUR

Kayseri

HULUSİ AKAR
AYŞE BÖHÜRLER
ŞABAN ÇOPUROĞLU
MURAT CAHİD CINGI
SAYIN BAYAR ÖZSOY
MAHMUT GÜRCAN
EMİNE TİMUÇİN
HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN
HÜSEYİN OKANDAN
DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN

Kırklareli

AHMET GÖKHAN SARIÇAM
HÜSEYİN TUZCU
NEŞE KİRAZ

Kırşehir 

NECMETTİN ERKAN
OSMAN ARSLAN

Kocaeli

SADETTİN HÜLAGÜ
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
VEYSAL TİPİOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
CEMİL YAMAN
SAMİ ÇAKIR
YASEMİN ÖZDEMİR
MEHMET ELLİBEŞ
ALİ GÜNEY
BERNA ABİŞ
HASAN SOBA
ERKAN AKSOY
GÜLAY ARTUT
İBRAHİM EFE

Konya

TAHİR AKYÜREK
ORHAN ERDEM
SELMAN ÖZBOYACI
MERYEM GÖKA
ABDULLAH AĞRALI
MEHMET BAYKAN
ZİYA ALTUNYALDIZ
LATİF SELVİ
MUSTAFA HAKAN ÖZER
FARUK ÖZÇELİK
BURHANETTİN SEVENCAN
SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
ERCAN USLU
HÜMEYRA SAÇKESEN
MUHAMMED ZEREN

Kütahya

ADİL BİÇER
İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI
MEHMET DEMİR
ESRA ÖZBEK BALCI
MUSTAFA ALTUĞ ATALAY

Malatya 

BÜLENT TÜFENKCİ
İHSAN KOCA
İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK
ABDURRAHMAN BABACAN
VAHİT ATALAN
RAMAZAN ÖZCAN

Manisa

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU
MURAT BAYBATUR
TAMER AKKAL
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MEHMET ALİ ÖZKAN
AYŞE NEVİN SERT
MÜRŞİT GEDİZLİ
FATİH KATIÖZ
AHMET PALABIYIK
YAŞAR DEMİREL

Kahramanmaraş

VAHİT KİRİŞÇİ
ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ
MEVLÜT KURT
TUBA KÖKSAL
MEHMET ŞAHİN
HASAN GEZGİNÇ
KORAY KIRAÇ
RAMAZAN GÜRBAK

Mardin 

FARUK KILIÇ
MUHAMMED ADAK
MEHMET AKİF NUHOĞLU
ABDULVAHAP ARBAĞ
MEHMET SAMSA
AYHAN ASLAN

Muğla

KADEM METE
YAKUP OTGÖZ
EYLEM TAN
TURGAY ÖZTÜRK
ALİ METE KARAGÖZ
HAKAN FEVZİ İLHAN
ALİ TEKİN

Muş

MEHMET EMİN ŞİMŞEK
NUR AHMET KILIÇASLAN
MUHAMMED BAHADDİN İŞIK

Nevşehir 

SÜLEYMAN ÖZGÜN
EMRE ÇALIŞKAN
MUSTAFA RAUF YANAR

Niğde 

CEVAHİR UZKURT
YAVUZ ERGUN
İBRAHİM BALOĞLU

Ordu

MAHMUT ÖZER
İBRAHİM UFUK KAYNAK
MUSTAFA HAMARAT
İSA YÜKSEL
İSA GÜL
SAMET ÖZDEMİR

Rize 

MUHAMMED AVCI
HARUN MERTOĞLU
YILMAZ KATMER

Sakarya

LÜTFİ BAYRAKTAR
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
ALİ İNCİ
ERTUĞRUL KOCACIK
MURAT KAYA
AKİF ADNAN DİZER
KÜRŞAT KILIÇ
RAHMİ CAN ŞEŞEN

Samsun 

MEHMET MUŞ
ÇİĞDEM KARAASLAN
YUSUF ZİYA YILMAZ
ORHAN KIRCALI
ERSAN AKSU
MÜCAHİT YILMAZ
HAVVA ŞEN SAYGIN
KADİR KAYAN
İRFAN ŞENOCAK

Siirt

MERVAN GÜL
FEYZİ SEVGİLİ
LOKMAN ÖZCAN

Sinop 

NAZIM MAVİŞ
SEYİT ALİ ÇETİN

Sivas

ABDULLAH GÜLER
HAKAN AKSU
RUKİYE TOY
RÜSTEM YÜCE
SERDAR ÖKSÜM

Tekirdağ

MESTAN ÖZCAN
GÖKHAN DİKTAŞ
ÇİĞDEM KONCAGÜL
HAKAN SUNAL
ABDULLAH ÖĞE
AKIN YILMAZ
MÜGE YILDIZ TOPAK
DEFNE GEZER

Tokat 

YUSUF BEYAZIT
MUSTAFA ARSLAN
CÜNEYT ALDEMİR
ADEM DİZER
MEHMET CAN

Trabzon 

ADİL KARAİSMAİLOĞLU
MUSTAFA ŞEN
YILMAZ BÜYÜKAYDIN
VEHBİ KOÇ
MERYEM SÜRMEN
ZAFER OFLUOĞLU

Tunceli

HAKAN ÖZER

Urfa

BEKİR BOZDAĞ
ABDULKADİR EMİN ÖNEN
ABDÜRRAHİM DUSAK
MEHMET ALİ CEVHERİ
CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
İBRAHİM EYYÜPOĞLU
HİKMET BAŞAK
MEHMET FARUK PINARBAŞI
MAHMUT KAÇAR
NİHAT KILIÇ
EMRE KARAÇİZMELİ
MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
ABDULLAH AKSAK
ABDURRAHİM TORU

Uşak

İSMAİL GÜNEŞ
FAHRETTİN TUĞRUL
HİLAL SABANCI

Van

BURHAN KAYATÜRK
KAYHAN TÜRKMENOĞLU
ABDULAHAT ARVAS
AZAD KARTAL
SELMA BİÇEK
MUHAMMED ÇALAĞAN
ÖMER FARUK KARAKURT
MUHAMMED AFFAN ORHAN

Yozgat

ABDULKADİR AKGÜL
SÜLEYMAN ŞAHAN
İSKENDER MİNAR
YUSUF İBİŞ

Zonguldak

MUAMMER AVCI
SAFFET BOZKURT
AHMET ÇOLAKOĞLU
NEJDET TISKAOĞLU
DİLEK KAYA

Aksaray

CENGİZ AYDOĞDU
HÜSEYİN ALTINSOY
SEVİNÇ KASAL
SİNAN ÖZKAN

Bayburt

ORHAN ATEŞ

Karaman 

SELMAN OĞUZHAN ESER
OSMAN SAĞLAM
FATMA ÇOŞTU

Kırıkkale 

MUSTAFA KAPLAN
ERGÜN TEKİN
MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

Batman 

FERHAT NASIROĞLU
SERKAN RAMANLI
MURAT GÜNEŞTEKİN
MUHSİNE BOZKURT
FIRAT TUNÇ

Şırnak 

ASLAN TATAR
HATİCE ATAN
BEDİRHAN ŞIK
ABDULKERİM GÜNDÜZ

Bartın

YUSUF ZİYA ALDATMAZ
TURHAN KALAYCI

Ardahan

KAAN KOÇ
GÜVEN KARAKOYUN

Iğdır 

CANTÜRK ALAGÖZ
AHMET TUTULMAZ

Yalova

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ
MELİHA AKYOL
ERHAN DEDE

Karabük

CEM ŞAHİN
DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ
HÜSEYİN GÜNDOĞDU

Kilis

AHMET SALİH DAL
FAZIL ARISOY

Osmaniye

DERYA YANIK
SEYDİ GÜLSOY
İLYAS YİĞİT
MESUT TOKUR

Düzce 

AYŞE KEŞİR
ERCAN ÖZTÜRK
HAKAN KUŞÇUOĞLU

AK PARTİ 2023 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

 

SEÇİM ÇEVRESI - ADAY SIRA NO - ADI SOYADI

ADANA 1 OMER ÇELIK

ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ

ADANA 3 SUNAY KARAMIK

ADANA 4 ABDULLAH DOĞRU

ADANA 5 FARUK AYTEK

ADANA 6 MUSTAFA YILDIZ

ADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU

ADANA 8 EROL KAHRAMAN

ADANA 9 KASIM PAMUK

ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN

ADANA 11 DİNÇER DINÇ

ADANA 12 MELİKE DOĞAN

ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK

ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ

ADANA 15 MEHMET KURTARAN

ADIYAMAN 1 RESUL KURT

ADIYAMAN 2 ISHAK ŞAN

ADIYAMAN 3 MUSTAFA ALKAYIŞ

ADIYAMAN 4 HÜSEYİN ÖZHAN

ADIYAMAN 5 ZIYA POLAT

AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA

AFYONKARAHİSAR 2 IBRAHIM YURDUNUSEVEN

AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN

AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK

AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK

AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ

AĞRI 2 ABBAS AYDIN

AĞRI 3 MEHMET ALİ BILGILI

AĞRI 4 ŞABAN POLAT

AMASYA 1 HALUK IPEK

AMASYA 2 HASAN ÇİLEZ

AMASYA 3 ABDULKERİM BUĞRA ŞIMŞEK

ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN

ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR

ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL

ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ

ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ

ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY

ANKARA-1 12 ILHAMI TEKE

ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

ANKARA-2 1 VEDAT BILGIN

ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM

ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN

ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ

ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK

ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ

ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN

ANKARA-2 8 CIHAN ANKARA

ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL

ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK

ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP

ANKARA-3 1 FUAT OKTAY

ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN USTA

ANKARA-3 3 OM ER ILERI

ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN ANKARA-3 5 AHMET FETHAN BAYKOÇ

ANKARA-3 6 REMZI ALBASAN

ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ

ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK ANKARA-3 9 AHMET GÜL

ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR

ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN

ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR

ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE

ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL

ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK

ANTALYA 5 ATAY USLU

ANTALYA 6 IBRAHIM ETHEM TAŞ

ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU

ANTALYA 8 IZZETTIN SULTANYAR

ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK OZÇAY

ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR

ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK

ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER

ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL

ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM

ANTALYA 15 MEHMET UYSAL

ANTALYA 16 YAHYA TURGUT

ANTALYA 17 IBRAHIM BAYUK

ARTVİN 1 FARUK ÇELİK

ARTVİN 2 AHMET ERDEM

AYDIN 1 MUSTAFA SAVAŞ

AYDIN 2 SEDA SARIBAŞ

AYDIN 3 ÖMER ÖZMEN

AYDIN 4 MUSTAFA ABAK

AYDIN 5 MEHMET UMUT TUNCER

AYDIN 6 DUYGU GOĞDE

AYDIN 7 MURAT GÜN

AYDIN 8 MEHMET ARKUN

BALIKESİR 1 ISMAIL OK

BALIKESİR 2 BELGİN UYGUR

BALIKESİR 3 MUSTAFA CANBEY

BALIKESİR 4 ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN

BALIKESİR 5 PAKİZE MUTLU AYDEMİR

BALIKESİR 6 MEHMET AYDEMİR

BALIKESİR 7 AHMET GÜR

BALIKESİR 8 EŞREF USLU

BALIKESİR 9 FATİH GÜNGÖR

BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR

BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY

BİNGÖL 1 FEYZİ BERDİBEK

BİNGÖL 2 ZEKI KORKUTATA

BİNGÖL 3 FURKAN UFUK COŞKUN

BİTLİS 1 TURAN BEDIRHANOĞLU

BİTLİS 2 MUAZ ERGEZEN

BİTLİS 3 CEBRAIL YAKIŞIR

BOLU 1 YÜKSEL COŞKUNYÜREK

BOLU 2 ARZU AYDIN

BOLU 3 KAZIM KONAK

BURDUR 1 ADEM KORKMAZ

BURDUR 2 MUSTAFA OĞUZ

BURDUR 3 VOLKAN MENGİ

BURSA-1 1 EFKAN ALA

BURSA-1 2 REFİK ÖZEN

BURSA-1 3 AHMET KILIÇ

BURSA-1 4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

BURSA-1 5 MUSTAFA YAVUZ

BURSA-1 6 AHMET YILDIZ

BURSA-1 7 IRFAN AKKAYA

BURSA-1 8 ÖMER FARUK TEMİZTÜRK

BURSA-1 9 SEMİH PEKSERT

BURSA-1 10 MIHRIMAH KOCABIYIK

BURSA-2 1 MUSTAFA VARANK

BURSA-2 2 AYHAN SALMAN

BURSA-2 3 OSMAN MESTEN

BURSA-2 4 EMEL GÖZÜ KARA DURMAZ

BURSA-2 5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN

BURSA-2 6 MUSTAFA YILDIRIM

BURSA-2 7 FUAT ALPASLAN

BURSA-2 8 SÜLEYMAN ÇELIK

BURSA-2 9 ASUMAN AKÇAY SAKALLI

BURSA-2 10 MUSTAFA KAYA

ÇANAKKALE 1 AYHAN GIDER

ÇANAKKALE 2 JÜLİDE ISKENDEROĞLU

ÇANAKKALE 3 NAZIM HIKMET KESKİNER

ÇANAKKALE 4 HALİL ZAHİT MERT

ÇANKIRI 1 MUHAMMET EMIN AKBAŞOĞLU

ÇANKIRI 2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU

ÇORUM 1 YUSUF AHLATCI

ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA

ÇORUM 3 ZEKI GÜL

ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPIRCIOĞLU

DENİZLİ 1 CAHİT ÖZKAN

DENİZLİ 2 ŞAHIN TİN

DENİZLİ 3 NİLGÜN OK

DENİZLİ 4 EKREM BAŞER

DENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞ

DENİZLİ 6 BİRTAN ŞAHAN

DENİZLİ 7 FERİDE KABADAYILAR

DİYARBAKIR 1 MEHMET GALIP ENSARIOĞLU

DİYARBAKIR 2 MEHMET SAİD YAZ

DİYARBAKIR 3 SUNA KEPOLU ATAMAN

DİYARBAKIR 4 AYŞEGÜL BIÇER

DİYARBAKIR 5 AZIZ ALPER BITEN

DİYARBAKIR 6 ABDULVAHİT GÜVENSEN

DİYARBAKIR 7 FEYZULLAH ŞIMŞEK

DİYARBAKIR 8 HATİCE SEYDAOĞLU

DİYARBAKIR 9 ABDURRAHMAN KİKİZADE

DİYARBAKIR 10 TAHSİN ARSLAN

DİYARBAKIR 11 MUHAMMED AHMET MAHSUM MELIKOĞLU

DİYARBAKIR 12 SEYİD KUTUP YILDIRIM

EDİRNE 1 FATMA AKSAL

EDİRNE 2 TARIK HATIPLER

EDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇ

EDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN

ELAZIĞ 1 EROL KELEŞ

ELAZIĞ 2 EJDER AÇIKKAPI

ELAZIĞ 3 MAHMUT RIDVAN NAZIRLI

ELAZIĞ 4 MÜCAHİT YANILMAZ

ELAZIĞ 5 HASAN MURAT ÖZ

ERZİNCAN 1 SÜLEYMAN KARAMAN

ERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ

ERZURUM 1 SELAMİ ALTINOK

ERZURUM 2 FATMA ÖNCÜ

ERZURUM 3 MEHMET EMIN ÖZ

ERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRAT

ERZURUM 5 AYŞE DENIZ ÇELIK

ERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER

ESKİŞEHİR 1 FATİH DÖNMEZ

ESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCAN

ESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİREL

ESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLU

ESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER

ESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI

GAZİANTEP 1 ABDULHAMİT GÜL

GAZİANTEP 2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ

GAZİANTEP 3 ALİ ŞAHIN

GAZİANTEP 4 DERYA BAKBAK

GAZİANTEP 5 MESUT BOZATLI

GAZİANTEP 6 ŞEHZADE DEMIR

GAZİANTEP 7 IRFAN ÇELİKASLAN

GAZİANTEP 8 BÜNYAMİN BOZGEYİK

GAZİANTEP 9 FERAY YILMAZ

GAZİANTEP 10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER

GAZİANTEP 11 HASAN TEKE

GAZİANTEP 12 ABDULLAH DURDU

GAZİANTEP 13 CUMA REYHAN

GAZİANTEP 14 ABDULLAH KORKMAZ

GİRESUN 1 NAZIM ELMAS

GİRESUN 2 ALİ TEMÜR

GİRESUN 3 TOLGA ERENER

GİRESUN 4 BERRİN AYDIN

GÜMÜŞHANE 1 CELALETTİN KÖSE

GÜMÜŞHANE 2 ÜNAL YILMAZ

HAKKARİ 1 ABDULMUTTALİP ÖZBEK

HAKKARİ 2 MEHMET BUDAK

HAKKARİ 3 HIKMET YAŞAR

HATAY 1 ADEM YEŞİLDAL

HATAY 2 ABDULKADİR ÖZEL

HATAY 3 HÜSEYİN YAYMAN

HATAY 4 KEMAL KARAHAN

HATAY 5 ZEHRA EREN

HATAY 6 CENGIZ YILDIZ

HATAY 7 FILIZ ÖZÇÖREKÇİ

HATAY 8 AHMET ALPER SOYLU

HATAY 9 MEHMET HAKAN YILMAZ

HATAY 10 HALİL ERSEN DOĞAN

HATAY 11 NECMİDDİN ÇİTO

ISPARTA 1 MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

ISPARTA 2 OSMAN ZABUN

ISPARTA 3 YAKUP KÜTÜK

ISPARTA 4 NESRİN SEMİZ

MERSİN 1 NUREDDİN NEBATİ

MERSİN 2 ALİ KIRATLI

MERSİN 3 HAVVA SIBEL SÖYLEMEZ

MERSİN 4 FARUK DINÇ

MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN

MERSİN 6 ALİ IHSAN GÖK

MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU

MERSİN 8 HAKKI MENIZ

MERSİN 9 FATİH DÖLEK

MERSİN 10 MUSTAFA ERİM

MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK

MERSİN 12 HALİT PEKDURAN

MERSİN 13 SEÇKIN TAŞ

İSTANBUL 1. BÖLGE

MURAT KURUM

ERKAN KANDEMİR

HASAN TURAN

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

HULUSİ ŞENTÜRK

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

TUĞBA IŞIK ERCAN

İSMAİL ERDEM

YAHYA ÇELİK

BEHİYE EKER

SERKAN BAYRAM

ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

AZMİ EKİNCİ

NURETTİN ALAN

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

LEMAN YENİGÜN

ESMA ERSİN

UMUT ARMAN SONAY

ALİ SEVİNÇ

MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

RÜSTEM KABİL

ALİ YAZLI

AYDOĞAN AHIAKIN

ZEYNETTİN AYDIN

CEMAL DONAT

EBRU SARACOĞLU

AYŞEGÜL ESRA ATİK

FATİH ÖGÜN

ZEYNEP BAYIR

MURAT AÇIK

VELİ ARSLAN

YUNUS FIRAT AYDIN

MUSTAFA NAİM YAĞCI

FURKAN GÖKGÖZ

NURETTİN ALAGÖZ

İSTANBUL 2. BÖLGE

SÜLEYMAN SOYLU

HALİT YEREBAKAN

RABİA KALENDER İLHAN

MEHMET ÖNDER AKSAKAL

MUSTAFA DEMİR

İSMAİL EMRAH KARAYEL

ZAFER SIRAKAYA

BÜŞRA PAKER

SEVAN SIVACIOĞLU

DERYA AYAYDIN

ADEM YILDIRIM

SENA NUR ÇELİK

AHMET BİLAL KIYMAZ

HÜSEYİN EROĞLU

ENES EMİNOĞLU

AHMET HAMDİ ÇAMLI

EMRE USTAOSMANOĞLU

ŞEVKİ ŞAR

CAHİT ALTUNAY

ÖMER FUAT GÜNDAY

ORHAN NARİN

SELÇUK KAR

KEMAL OĞUZ KIDİL

FERŞAT YILDIRIM

ECRİN NAZLI İNAN

NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

BEŞİR AÇIKÇA

İSTANBUL 3. BÖLGE

NUMAN KURTULMUŞ

ÖZLEM ZENGİN

CÜNEYT YÜKSEL

ZEKERİYA YAPICIOĞLU

HALİS DALKILIÇ

RÜMEYSA KADAK

OĞUZ ÜÇÜNCÜ

NECMİ KADIOĞLU

ŞAMİL AYRIM

SEDA GÖREN BÖLÜK

NİLHAN AYAN

YILDIZ KONAL SÜSLÜ

ŞENGÜL KARSLI

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

HALİME KÖKCE

MEHMET SARI

NEVZAT ŞATIROĞLU

EKREM GÖRÇEKER

NECATİ KARAGÖZ

RASİM ERDOĞMUŞ

YUSUF ASLAN

MUSTAFA KORKUT

MUTLU BOZOĞLU

FETİ AHMET BALIN

OKTAY ŞAMDANLI

MEHMET YILDIZ

YILMAZ DURMUŞ

NEVİN MİNE VURAL

MEMET YALÇIN

NAZİF ÇETİN

RAMAZAN ARKAN

HARUN ÇELİK

RASİM YAĞAR

CEMAL TOPTANCI

RECEP SEYYAR

ALİ ÇİÇEK

İZMİR 1. BÖLGE

MEHMET KASAPOĞU

MAHMUT ATİLLA KAYA

ŞEBNEM BURSALI

MEHMET ALİ ÇELEBİ

CEMAL BEKLE

SAVCI SAYAN

ENES EFENDİOĞLU

ÖMÜR ŞANLI

MEHMET SADIK TUNÇ

NİSA ALPTEKİN

MEHMET SAİD BAŞDAŞ

SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

BERKAN YILDIZHAN

HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR 2. BÖLGE

EYYÜP KADİR İNAN

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

YAŞAR KIRKPINAR

KEREM ALİ SÜREKLİ

MUHAMMET DOĞAN

DİLEK YILDIZ

İSMAİL HANCI

AHMET CAN ÇELİK

GÜLŞEN GEZİCİ

HALİL POLAT

VEYSEL GÜLDOĞAN

GÜVEN DEMİRAĞ

YASİN DEMİREL

KARS

ADEM ÇALKIN

YUNUS KILIÇ

SERKANT AYKUL

Kastamonu

HALİL ULUAY

FATMA SERAP EKMEKCİ

MEHMET UMUR

KAYSERİ

HULUSİ AKAR

AYŞE BÖHÜRLER

ŞABAN ÇOPUROĞLU

MURAT CAHİD CINGI

SAYIN BAYAR ÖZSOY

MAHMUT GÜRCAN

EMİNE TİMUÇİN

HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN

HÜSEYİN OKANDAN

DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN

KIRKLARELİ

AHMET GÖKHAN SARIÇAM

HÜSEYİN TUZCU

NEŞE KİRAZ

Kırşehir

NECMETTİN ERKAN

OSMAN ARSLAN

KOCAELİ

SADETTİN HÜLAGÜ

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

VEYSAL TİPİOĞLU

MEHMET AKİF YILMAZ

CEMİL YAMAN

SAMİ ÇAKIR

YASEMİN ÖZDEMİR

MEHMET ELLİBEŞ

ALİ GÜNEY

BERNA ABİŞ

HASAN SOBA

ERKAN AKSOY

GÜLAY ARTUT

İBRAHİM EFE

KONYA

TAHİR AKYÜREK

ORHAN ERDEM

SELMAN ÖZBOYACI

MERYEM GÖKA

ABDULLAH AĞRALI

MEHMET BAYKAN

ZİYA ALTUNYALDIZ

LATİF SELVİ

MUSTAFA HAKAN ÖZER

FARUK ÖZÇELİK

BURHANETTİN SEVENCAN

SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

ERCAN USLU

HÜMEYRA SAÇKESEN

MUHAMMED ZEREN

KÜTAHYA

ADİL BİÇER

İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI

MEHMET DEMİR

ESRA ÖZBEK BALCI

MUSTAFA ALTUĞ ATALAY

MALATYA

BÜLENT TÜFENKCİ

İHSAN KOCA

İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

ABDURRAHMAN BABACAN

VAHİT ATALAN

RAMAZAN ÖZCAN

MANİSA

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

MURAT BAYBATUR

TAMER AKKAL

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MEHMET ALİ ÖZKAN

AYŞE NEVİN SERT

MÜRŞİT GEDİZLİ

FATİH KATIÖZ

AHMET PALABIYIK

YAŞAR DEMİREL

KAHRAMANMARAŞ

VAHİT KİRİŞÇİ

ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ

MEVLÜT KURT

TUBA KÖKSAL

MEHMET ŞAHİN

HASAN GEZGİNÇ

KORAY KIRAÇ

RAMAZAN GÜRBAK

MARDİN

FARUK KILIÇ

MUHAMMED ADAK

MEHMET AKİF NUHOĞLU

ABDULVAHAP ARBAĞ

MEHMET SAMSA

AYHAN ASLAN

MUĞLA

KADEM METE

YAKUP OTGÖZ

EYLEM TAN

TURGAY ÖZTÜRK

ALİ METE KARAGÖZ

HAKAN FEVZİ İLHAN

ALİ TEKİN

MUŞ

MEHMET EMİN ŞİMŞEK

NUR AHMET KILIÇASLAN

MUHAMMED BAHADDİN İŞIK

Nevşehir

SÜLEYMAN ÖZGÜN

EMRE ÇALIŞKAN

MUSTAFA RAUF YANAR

NİĞDE

CEVAHİR UZKURT

YAVUZ ERGUN

İBRAHİM BALOĞLU

ORDU

MAHMUT ÖZER

İBRAHİM UFUK KAYNAK

MUSTAFA HAMARAT

İSA YÜKSEL

İSA GÜL

SAMET ÖZDEMİR

RİZE

MUHAMMED AVCI

HARUN MERTOĞLU

YILMAZ KATMER

SAKARYA

LÜTFİ BAYRAKTAR

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

ALİ İNCİ

ERTUĞRUL KOCACIK

MURAT KAYA

AKİF ADNAN DİZER

KÜRŞAT KILIÇ

RAHMİ CAN ŞEŞEN

SAMSUN

MEHMET MUŞ

ÇİĞDEM KARAASLAN

YUSUF ZİYA YILMAZ

ORHAN KIRCALI

ERSAN AKSU

MÜCAHİT YILMAZ

HAVVA ŞEN SAYGIN

KADİR KAYAN

İRFAN ŞENOCAK

SİİRT

MERVAN GÜL

FEYZİ SEVGİLİ

LOKMAN ÖZCAN

SİNOP

NAZIM MAVİŞ

SEYİT ALİ ÇETİN

SİVAS

ABDULLAH GÜLER

HAKAN AKSU

RUKİYE TOY

RÜSTEM YÜCE

SERDAR ÖKSÜM

TEKİRDAĞ

MESTAN ÖZCAN

GÖKHAN DİKTAŞ

ÇİĞDEM KONCAGÜL

HAKAN SUNAL

ABDULLAH ÖĞE

AKIN YILMAZ

MÜGE YILDIZ TOPAK

DEFNE GEZER

TOKAT

YUSUF BEYAZIT

MUSTAFA ARSLAN

CÜNEYT ALDEMİR

ADEM DİZER

MEHMET CAN

TRABZON

ADİL KARAİSMAİLOĞLU

MUSTAFA ŞEN

YILMAZ BÜYÜKAYDIN

VEHBİ KOÇ

MERYEM SÜRMEN

ZAFER OFLUOĞLU

TUNCELİ

HAKAN ÖZER

ŞANLIURFA

BEKİR BOZDAĞ

ABDULKADİR EMİN ÖNEN

ABDÜRRAHİM DUSAK

MEHMET ALİ CEVHERİ

CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

İBRAHİM EYYÜPOĞLU

HİKMET BAŞAK

MEHMET FARUK PINARBAŞI

MAHMUT KAÇAR

NİHAT KILIÇ

EMRE KARAÇİZMELİ

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

ABDULLAH AKSAK

ABDURRAHİM TORU

UŞAK

İSMAİL GÜNEŞ

FAHRETTİN TUĞRUL

HİLAL SABANCI

VAN

BURHAN KAYATÜRK

KAYHAN TÜRKMENOĞLU

ABDULAHAT ARVAS

AZAD KARTAL

SELMA BİÇEK

MUHAMMED ÇALAĞAN

ÖMER FARUK KARAKURT

MUHAMMED AFFAN ORHAN

YOZGAT

ABDULKADİR AKGÜL

SÜLEYMAN ŞAHAN

İSKENDER MİNAR

YUSUF İBİŞ

ZONGULDAK

MUAMMER AVCI

SAFFET BOZKURT

AHMET ÇOLAKOĞLU

NEJDET TISKAOĞLU

DİLEK KAYA

AKSARAY

CENGİZ AYDOĞDU

HÜSEYİN ALTINSOY

SEVİNÇ KASAL

SİNAN ÖZKAN

BAYBURT

ORHAN ATEŞ

KARAMAN

SELMAN OĞUZHAN ESER

OSMAN SAĞLAM

FATMA ÇOŞTU

KIRIKKALE

MUSTAFA KAPLAN

ERGÜN TEKİN

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

BATMAN

FERHAT NASIROĞLU

SERKAN RAMANLI

MURAT GÜNEŞTEKİN

MUHSİNE BOZKURT

FIRAT TUNÇ

ŞIRNAK

ASLAN TATAR

HATİCE ATAN

BEDİRHAN ŞIK

ABDULKERİM GÜNDÜZ

BARTIN

YUSUF ZİYA ALDATMAZ

TURHAN KALAYCI

ARDAHAN

KAAN KOÇ

GÜVEN KARAKOYUN

IĞDIR

CANTÜRK ALAGÖZ

AHMET TUTULMAZ

YALOVA

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

ERHAN DEDE

KARABÜK

CEM ŞAHİN

DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ

KİLİS

KİLİS

AHMET SALİH DAL

FAZIL ARISOY

OSMANİYE

DERYA YANIK

SEYDİ GÜLSOY

İLYAS YİĞİT

MESUT TOKUR

DÜZCE

AYŞE KEŞİR

ERCAN ÖZTÜRK

HAKAN KUŞÇUOĞLU
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
AK Parti
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'a Almanya'dan orta saha Galatasaray Galatasaray'a Almanya'dan orta saha
Alanya'da ayrılık kararı: Ersun Yanal Corendon Alanyaspor Alanya'da ayrılık kararı: Ersun Yanal
Nenad Bjelica sahaya indi Trabzonspor Nenad Bjelica sahaya indi
Trabzonspor'da 6 eksik Trabzonspor Trabzonspor'da 6 eksik
Karim Benzema ve Real Madrid'den 'son dans' Real Madrid Karim Benzema ve Real Madrid'den "son dans"
Manchester City, Haaland ile uzatıyor Manchester City Manchester City, Haaland ile uzatıyor
Didier Drogba: 'Artık Chelsea'yi tanıyamıyorum' Chelsea Didier Drogba: "Artık Chelsea'yi tanıyamıyorum"
İlkay Gündoğan'dan Barcelona açıklaması Manchester City İlkay Gündoğan'dan Barcelona açıklaması
İşte Muleka için belirlenen bonservis Beşiktaş İşte Muleka için belirlenen bonservis
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Başakşehir - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
2
Karagümrük'te Galatasaray öncesi kaleci sıkıntısı
3
Yabancı sınırı için hangi kulüp ne istiyor?
4
Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor!
5
Arda Güler'de mutlu son yakın
6
Süper Lig'de Ertuğrul Sağlam sürprizi!
7
Wout Weghorst bu kez bonservisi ile geliyor

SON HABERLER

yukarı ok